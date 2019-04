Arbitraje e inversiones

Esto, sobre todo, porque siempre hemos reconocido que cualquier esfuerzo por generar mayor inversión nacional y extranjera pasa por contar con mecanismos adecuados, eficientes y modernos que permitan dirimir los conflictos que puedan surgir en el contexto de la inversión realizada.

Esto es fundamental en cualquier ámbito de la actividad económica, pero alcanza especial connotación en aquellos casos en que inversionistas extranjeros pretenden contratar con la administración pública. Cuando a un extranjero se le invita a invertir en El Salvador, se le dice que su inversión estará protegida, y que tendrá estabilidad tributaria, pero a la vez se le advierte que si algún día llegara a tener problemas con el Estado, serán los tribunales de El Salvador los que dirimirán la disputa, con lo que es clarísimo que se le desalienta.

Y es por eso que emerge el arbitraje como un mecanismo neutral para solucionar las disputas que pudieran generarse.

Nuestra Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje marcó un avance importante en comparación al régimen contenido en el ya derogado Código de Procedimientos Civiles; pero lo cierto es que ese avance es ahora insuficiente ante la creciente necesidad de contar con un mecanismo que posibilite adoptar las más modernas prácticas en materia arbitral, y que garantice que serán los árbitros quienes tendrán la última palabra.

Es vergonzoso que tengamos una ley que establezca el recurso de apelación en los arbitrajes de derecho. No conocemos ningún otro país en que ello ocurra. Permitir que los jueces revisen el fondo de la disputa previamente decidida por los árbitros es desnaturalizar la figura del arbitraje y vulnerar la voluntad de los contratantes, quienes cuando pactaron una cláusula arbitral querían alejar su disputa de los jueces.

Pero no solo eso. Nuestra ley contiene causales de anulación de laudos que no encuentran ninguna justificación. Para el caso, en nuestro país un laudo puede ser anulado si el Tribunal arbitral dicta su resolución después del plazo pactado por las partes o establecido supletoriamente por la ley o el reglamento aplicable. A las partes se les sanciona anulando una resolución, porque el Tribunal no cumplió adecuadamente su tarea. Eso es inaudito.

Necesitamos mucha mayor claridad en aspectos importantes como la facultad cautelar de los árbitros, la participación de partes no signatarias, la existencia de arbitrajes multiparte, la consolidación de procesos, la existencia de laudos parciales o provisionales y los consiguientes mecanismos de ejecución de estos.

Junto con otras instituciones, el CEJ fue partícipe de la elaboración de un proyecto de Ley de Arbitraje que soluciona los desafíos antes indicados y que recoge los últimos esfuerzos por modernizar este importante mecanismo de solución de disputas. Tal borrador fue presentado y discutido con el gremio de abogados, con la academia, con consultores internacionales y con actores políticos.

Dos veces hemos sometido ese esfuerzo a revisión de la Secretaría Técnica de la Presidencia; tanto en el actual gobierno, como en el anterior. Lamentablemente a la fecha, parece que nadie ha comprendido que, si se quiere alentar la inversión, hay que darles a los inversionistas un terreno neutral donde puedan dirimir sus controversias.