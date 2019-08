Armijo, el poeta sabio

Ana María Echeverría, viuda de Roberto Armijo, me contactó gracias a Donald Paz, titiritero en Francia de visita en el país, luego de décadas de no vernos, para entregarme las ediciones del poeta Roberto Armijo (Chalatenango 1937-París 1997) que recién han salido, el poemario "Cuando se enciendan las lámparas", la novela "El asma de Leviatán" y un libro de ensayos.

Conocí a Roberto como director de la Librería Universitaria, siendo yo aún estudiante de secundaria. Tanto él, como Manlio Argueta, entonces director de la Editorial Universitaria; Roberto Cea, director de Relaciones Públicas; así como Ítalo López Vallecillos, que dirigía la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), en Costa Rica, se acercaron a los poetas jóvenes de entonces para brindarnos un apoyo fraternal y magisterial, sobre todo a los grupos "La Masacuata", donde sobresalían Eduardo Sancho, luisphelipe minhero, Emiliano Androsky Flamenco y "La Cebolla Púrpura", integrado por Rigoberto Góngora, Jaime Suárez Quemain, mi persona.

De toda esta pléyade de escritores, sobresale la figura de Armijo por su inconmensurable sabiduría enciclopédica, comparable solo a la sapiencia del maestro Francisco Gavidia, a quien dedicó un excelente estudio, "Gavidia, la odisea de su genio"; por su amor, entrega y pasión a la lectura de los clásicos de la literatura universal y la política, "hay que ir a las fuentes, no releer a sus imitadores" proclamaba, y por su bondad y humanidad, propias de los sabios que han comprendido que la piedra filosofal de todo conocimiento reside en el cariño, la humildad intelectual y la otra mirada a las cosas cotidianas y comunes. No he conocido a un ser con tanta capacidad de amar y de entregar su amistad como el poeta Roberto Armijo, quien independientemente de ideologías, grupos políticos, afinidades personales o intereses partidarios, era sobre todo amigo del alma y escritor auténtico, alejado de esas falsas poses de divina garza tan comunes en la fauna intelectual local e internacional.

Tuve un fructífero intercambio epistolar con él durante mi estadía al otro lado del telón de acero, del cual recuerdo su visión profética vaticinando ya entonces, muchos años antes de la caída del Muro de Berlín, el fracaso de la utopía socialista. Luego, residiendo en Alemania Occidental, lo visitaba regularmente a su estudio ubicado en el barrio bohemio de Pigalle y a su casa familiar en Montmartre, donde residía con Ana María y su hijo Odiseo. La literatura la vivía en cada poro de su ser; el nombre de otro de sus hijos, Claudio Rabindranath, recuerda al sabio emperador y al poeta nacional de la India.

Estudioso de Darío, escribió "Rubén Darío y su intuición del mundo" y "Darío, ciudadano del idioma". Varado en Francia, al cortarse su beca de la Universidad de El Salvador por la intervención del ejército en julio de 1972, su formación académica y su trayectoria literaria se vieron apoyadas por tres grandes de la literatura latinoamericana residentes en París: el novelista cubano Alejo Carpentier, los premios Nobel Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda, gracias a quienes pudo ingresar como catedrático en la Universidad de Nanterre en París, donde enseñó hasta el día de su muerte.

Es urgente publicar sus obras completas que abarcan poesía, ensayo, novela, teatro. Armijo es el ceibo de la literatura salvadoreña.