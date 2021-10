Nacida en 1973, Dinora Alfaro es, por mucho, la mejor actriz de su generación. Formada en la escrupulosa escuela que dirigía Filánder Funes (fallecido trágicamente en 2015), Dinora exploró todos los secretos de la inmersión que caracteriza al "método Stanislavski", considerado uno de los sistemas holísticos del trabajo actoral. A ese bagaje teórico-práctico ha ido sumando ella, a través su propia compañía –"La Bocha Teatro"–, el nutriente de más de tres lustros de experiencia sobre las tablas, lo que la ha convertido en una de las artistas de la escena salvadoreña con mayor presencia nacional e internacional.

El problema de amar el teatro de verdad es que, como todo amor, solo funciona si es en serio, si la entrega es completa, fiel e integral. "Vivir y morir en el escenario no es una metáfora", me dijo una vez la poeta, actriz y dramaturga costarricense Ana Istarú. "Quien quiera vivir de este arte debe aprender a morir con él y por él, desde él y para él". Quizá por eso no debería extrañar que espíritus sensibles como el de Dinora Alfaro se atrevan, eventualmente, a pasar de la interpretación a la escritura del texto dramático, en ese ejercicio de permanente interpelación que en cada artista da origen al desgarre, a la autenticidad y a la búsqueda vital de la plenitud expresiva.

El paso, claro, es de vértigo. Extraordinarios actores, siendo minuciosos lectores de obras teatrales, se sienten incapaces de tomar la pluma. Y pasa al revés: los más geniales dramaturgos nunca se plantearon, ni por asomo, seguir una carrera actoral. Dinora parece haberse propuesto el desafío de este cruce de fronteras, porque habiendo depurado su oficio a tan evidente excelencia sobre las tablas, ahora se arroja de cabeza a ese otro abismo en cuyo misterioso fondo palpita, con sus dilemas propios, el numen literario.

El magnífico resultado editorial de ese proceso es "Así-calados", texto ganador del primer lugar del Certamen Bienal de Dramaturgia del programa artístico y cultural del Teatro Luis Poma (notabilísimo espacio que desde 2003 ha mantenido, contra viento y marea, la Fundación Poma, con Roberto Salomón a la cabeza). En su faceta de autora, Dinora Alfaro se revela capaz de construir historias de intenso contenido humano y psicológico, echando mano de su aguzada habilidad técnica —que en teatro incluye "herramientas" no previstas en otras artes—, fuerza evocadora, imaginación, fluidez verbal e incluso giros narrativos que de manera repentina, sin avisar al lector, se transforman en verdadera poesía.

Sara, mujer hastiada de la vida, acude a un centro que proporciona los servicios de "escape" que forman parte de esa nueva "burocracia" nihilista instalada en el mundo contemporáneo. Allí se topa con un personaje masculino que le permitirá reencontrarse con un pasado traumático y, paradójicamente, alcanzar la providencial redención del alma. Rico en detalles que se van revelando al lector-espectador conforme se desarrolla, "Así-calados" es un drama de potente factura, cuya afortunada publicación corre a cargo de "Índole Editores", hoy por hoy el más dinámico sello editorial del país.

Es, en fin, una magnífica noticia que la mejor actriz de la generación de posguerra también nos venga a sorprender como brillante dramaturga. Y nos preguntamos, como tratando de cerrar un círculo: ¿Veremos pronto a Dinora convertida en Sara?