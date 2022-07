Audio

Así no se vale

Criticar las acciones indignas del régimen es nuestro derecho, no porque así lo determine el tirano o sus secuaces, sino porque nuestra dignidad nos lo permite; y criticarlo con toda la dureza que nos otorga la decencia, lo podemos hacer, porque no somos iguales. Ellos mienten y nosotros decimos la verdad; ellos dividen y nosotros pretendemos sumar; ellos al trasgredir la ley y la Constitución, se sitúan del lado oscuro; y nosotros pretendemos estar del lado de lo correcto.

Así, en estos tres años y desde antes, hemos visto cómo ellos utilizan troles, periódicos y medios falsos y cómo se han robado la libertad de expresión; en tanto nosotros, desde las poquísimas páginas que sostienen el periodismo independiente o en los muy pocos espacios de televisión o radio que subsisten a la dictadura, permitimos sin bloqueos su expresión, aun cuando esto conlleve más insultos, por el simple hecho de disentir del gobierno.

Pero estamos claros que precisamente entre los sirvientes del opresor y nosotros hay una brecha intransitable; y por eso mismo no debe quedar duda, que para esa gente no hay límites, pero para nosotros sí. Nosotros no mentiremos ni difamaremos a nadie, aunque el fin lo justifique. Son las acciones perversas las que se atacan, pero no a la dignidad de la persona; y nunca permitiremos que nadie sea ofendido por su raza, sexo o religión.

No es admisible la discriminación y no es lícito el insulto a nadie por el color de su piel o por su ideología. Que eso lo hagan los seguidores de la oscuridad; esos que llaman a la oposición "los insignificantes"; y que no entienden el poder de la libre expresión o del disenso.

Hace unos días, para vergüenza de quienes nos oponemos a estas prácticas inmorales, hemos visto una serie de apelativos desagradables hacia el señor bukele, no por sus malas acciones o por la psicopatía que lo ha caracterizado y por la que ha hundido al país, sino por su origen palestino. Y hemos visto además, tuits en donde se burlan de todos los salvadoreños de ese origen; y callarnos, nos haría cómplices, y no podemos.

El Salvador es tierra de migrantes, y todos descendemos de otras naciones. La mayoría de España y de lo que hoy es México (ya que los pipiles eran de aquellas tierras) y así este país se construyó con los abuelos de todos. Unos vinieron de Italia, otros de Francia o de Palestina, de Irlanda, Grecia o Suramérica; algunos tienen sus raíces en Alemania o China, pero todos tenemos el origen en más de algún lugar distante. Insultar a quienes han trabajado con tesón por engrandecer esta tierra, y que son dignísimos salvadoreños, como aquellos compatriotas de origen árabe, o de cualquier otra etnia, es un insulto para todos.

Este país creció por la fuerza de sus hijos y la gran mayoría de ellos, de cualquier origen, son gente digna y gente buena. Confundir las raíces de alguien con sus acciones es totalmente inaceptable; y sería lo mismo que decir que los alemanes o los judíos carecen de principios, porque un mal salvadoreño de apellido Auerbach no los tiene; o que el mal comportamiento del muchacho que juega a ser diputado, de apellido Ayala, es responsabilidad de España o de Italia. Las acciones individuales solo competen a su autor; y ni siquiera sus padres pueden responder por ellas.

Y es que esa actitud es la que uno esperaría de los seguidores de la dictadura; y es precisamente la razón por la que la facción legislativa de "Nuevas Ideas" es detestable, al continuar prestándose al horroroso juego por el cual se captura hoy a los salvadoreños con "carepobre", como los bautizaba el otro día nuestra amiga Lorena Peña; porque el régimen tiránico ha ordenado que sean apresados todos los que le parezcan sospechosos a cualquier guardia bukeliano; y esos son los guanacos de piel cobriza y de corta estatura; aquellos que al decir de Roque Dalton (otro hijo de migrantes) construyeron el canal de Panamá: "los hacelotodo, los comelotodo".

Así no se vale, punto. No somos iguales; ellos mienten, engañan y llaman al odio, porque de eso se nutren. Nosotros seguimos un decálogo moral, desde hace miles de años; por eso, no somos iguales. Ellos son los de las "nuevas ideas", nosotros los de la más antigua, aquella que ya entró en su tercer milenio y que sigue –con vigencia– viva. Nosotros somos los viejos cristianos.