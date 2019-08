El tema migratorio da mucho de qué hablar. Insisto. La gente no decide emigrar sin razones justificadas. Una y otra vez hay que repetirlo. En los países del Triángulo Norte la emigración tiene como causa fundamental la falta de oportunidades de empleo. No es invento. Es información de centros de estudios y de investigación serios. La segunda razón para emigrar, la inseguridad.

¿La inseguridad? Dos casos de muestra. El del joven ingeniero recién graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), asesinado a tiros por resistirse al robo. La del estudiante del Instituto Nacional Cornelio Azenón Sierra, en Atiquizaya, que desapareció el lunes y dos días después lo encuentran asesinado. Dos personas educadas, formadas y con perspectiva. ¿Cuántos más faltan? Eso es lo que cualquier padre o madre se pregunta. Y ante la incertidumbre, cualquiera hace sacrificio y medio para que emigren.

¿Que emigren? Siempre se ve al norte, Estados Unidos, pero no van a conseguir asilo. De todas maneras, se van y seguirán yéndose. Pero ahora corren más riesgos para llegar a su destino. El riesgo inmediato es quedarse en el tercer país seguro. Y la seguridad que deben tener es que, en ese "tercer país seguro", estarán en condiciones que compiten con las de los históricamente criticados campos de concentración de la época nazi.

El tercer país seguro es Guatemala. ¿Qué seguridad ofrece este país a los centroamericanos? La seguridad que estarán concentrados, hacinados, sin servicios ni condiciones básicas y sin esperanza alguna de conocer o al menos suponer fecha posible para continuar el viaje. Renunciarán a sus derechos humanos básicos, con el sueño de llegar algún día a su destino.

Estados Unidos, el segundo país seguro al que se aspira llegar para superar la inseguridad que se vive en el país de origen, se niega a dar asilo a diez, a cien y a miles de emigrantes. Los tienen concentrados en condiciones internacionalmente criticadas. El presidente y el ministro de Gobernación de ese país vecino, Guatemala, parecen no entender las condiciones de pobreza y miseria que vive su gente, y aceptan la responsabilidad de darle asilo a todos aquellos que Estados Unidos no quiere asilar.

¡Aquí no hay ni para nosotros! ¿Como vamos a atender las necesidades de los que van en camino?, exclama una joven mujer guatemalteca. Y no es una. Son muchas personas que lo comentan porque Guatemala no tiene atractivos para buscarla como alternativa a Estados Unidos. Guatemala tiene todos los males, y más, que los vecinos padecen. Todos esos males por los que la gente quiere emigrar.

Una relación asimétrica del tercer país seguro, con el segundo país seguro. Una relación que no dudo hará doler el orgullo nacional de cualquier chapín, se lo sometieron. Y lo peor, el actual presidente que está por irse, ignorará a los miles y miles de migrantes centroamericanos que están solicitando asilo. Dicen que a finales del año recién pasado eran alrededor de 6,200. Que en mayo de este año llegaron a 19,000. ¿Y a julio? ¿A cuántos enviarán a Guatemala?

Altamente criticada es la forma y el contenido de lo que el presidente de Guatemala está haciendo. Y peor, es la sensación generalizada de asimetría que hace sentir la política del presidente Trump. Una política amenazante, poco respetuosa de los derechos humanos y de las convenciones internacionales. Pero dicen que al presidente guatemalteco no le importa ni la soberanía ni la institucionalidad, busca su impunidad. ¿Será cierto?

La Corte de Constitucionalidad obligó al gobierno de Morales a que el acuerdo suscrito con Estados Unidos tenga que pasar por el Congreso de la República. Allí se corre el riesgo que lo aprueben porque los congresistas valoran más sus visas que su patria y su soberanía.

En 1951 cuando se aprobó la Convención de Ginebra seguro que nadie se imaginó lo que estamos viviendo. La justificación de esa Convención y el posterior Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) tienen poco que ver con nuestra realidad. Ambos se aplican en tragedias humanas diferentes. La de ahora, ¡nada que ver!