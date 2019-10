Asumamos la energía vibrante de las nuevas generaciones y hagamos que ellas reciban las enseñanzas vividas de las generaciones anteriores

La transversalidad entre lo llamado viejo y lo llamado nuevo pone las cosas en un plano de contemporaneidad intemporal, que es en el que en verdad, nos demos cuenta o no, siempre estamos ubicados los humanos.

Esa transversalidad a la que acabamos de hacer referencia es sin duda la característica más original de los tiempos actuales, en los que la globalización ha tomado carta de ciudadanía con ánimo de permanencia intemporal. En estos 30 años transcurridos desde que la implosión del modelo soviético ocurrió a la vista de todos, las vivencias políticas han estado en permanente transfiguración, y pese al dramatismo de tal acaecer falta mucho por analizar al respecto, quizás porque la rigidez anterior fue calcificando los enfoques y hoy lo único que tiene auténtico sentido es la fluidez del pensamiento en una atmósfera cada vez más amplificada donde ya no caben las figuras de piedra al antiguo estilo sino que hay que identificar mosaicos donde todas las imágenes están en movimiento.

El desafío del presente abarca tanto a las nuevas generaciones como a las generaciones anteriores, y entenderlo así es clave para que no se entorpezcan sino que, por el contrario, se potencien los ejercicios propios de esta nueva era, que está empujando aperturas que no fueron anticipadas ni por los más previsores analistas. Y ahora mismo el encargo insoslayable recae en los habitantes de este tiempo, sin importar sus procedencias generacionales. La transversalidad entre lo llamado viejo y lo llamado nuevo pone las cosas en un plano de contemporaneidad intemporal, que es en el que en verdad, nos demos cuenta o no, siempre estamos ubicados los humanos. Lo novedoso de esta época es que eso se ha vuelto incuestionablemente natural.

Todo lo que está ocurriendo en nuestros días es una muestra de que la humanidad va ganando conciencia de sí misma, por encima de la catarata de prejuicios acumulados en el curso del tiempo. Esto es una oportunidad liberadora que debe servirnos a todos, independientemente de la procedencia y de la edad, para convertirnos conscientemente en gestores de la comunidad temporal en vivo, que descansa en un trípode inseparable: pasado, presente y futuro, como les hemos llamado desde siempre. Es como si estuviéramos reconciliándonos con esas tres deidades impasibles, queriendo entrenarlas en el nuevo oficio transversal.

Todo esto coincide con los alientos atrevidos de la nueva centuria que tiene ya casi dos décadas de estar aquí. Esta centuria, que por hoy pertenece a la Generación Z, se irá incorporando a las generaciones anteriores en la medida que avance, sin perder ni un solo gramo de modernidad. Esa es la ley de la realidad constante: rejuvenecer con cada día que pasa, dentro de la transversalidad más vitalizadora que es posible imaginar. Agradezcámosle, pues, a la evolución el que se haya animado a salir de sus casillas para entrar en nuestros recintos.

La respiración universal va adquiriendo destellos casi mágicos, al ritmo de los ánimos que hoy prevalecen; y en esa misma forma y medida tienen que expresarse las ideas, las convicciones, los impulsos y los alcances que están a la orden del día. En verdad todos pertenecemos a la Generación A, que le toma el pulso a la Generación Z, y la invita a hacer causa común con todas las generaciones intermedias. Y ese es el mejor ejercicio imaginable.