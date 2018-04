Asuman sus errores

Con tantos recursos a su disposición, no han sido capaces de administrar en beneficio de los salvadoreños. Los programas sociales los diseñaron como una estrategia electorera y no para ayudar verdaderamente a los más necesitados. Causaron el descalabro total del sistema de salud pública; sobre sus conciencias pesa ahora muchos sufrimientos y quizás muchas muertes de los necesitados que no fueron atendidos oportunamente en los hospitales nacionales.

El sistema de educación pública no solo ha colapsado porque no han apoyado la capacitación y profesionalización de los maestros, sino porque han implementado programas de enseñanza que promueven el odio de clases. No les importa el futuro de los jóvenes, sino su manipulación política y su alienación.

Buscan ahora de manera frenética a los culpables por la derrota sufrida en las recientes elecciones de alcaldes y diputados. NO, no se miran a ustedes como los únicos causantes de esa derrota y vulgarmente desplazan la responsabilidad en los demás: ¡los culpables son otros!

Uno de sus altos dirigentes ha dicho públicamente que los responsables son los empleados del sistema de salud que se han negado a proveer de medicinas a los pacientes. El vicepresidente Ortiz también en unión con la ministra de Salud han declarado que cambiarán a los empleados porque esconden las medicinas. ¡Qué descaro! ¡Qué peligrosas declaraciones para el futuro democrático de la República!

Se sienten tan sin culpa, que castigan, resienten y no aceptan los reclamos realizados por personas de su propio partido sobre su incapacidad manifiesta para gobernar. Y como gran solución han realizado cambios en algunas dependencias gubernamentales, “cambios” que nos llevarán a “más de lo mismo”.

Pero buscan alguien a quien condenar, chivos expiatorios que no serán solo los ya anunciados del sistema de salud; pronto serán declarados culpables muchos más empleados en todas las instituciones públicas porque prevalece en el FMLN y en el Gobierno su visión miope en considerar enemigos a todos los que no han sudado la camiseta del FMLN. Esto es un ejemplo más de su incapacidad de reconocer en los salvadoreños y en el sistema de gobierno el valor de la libertad, la honradez, la ética y el valor de pensar diferente a los demás.

Han sido solo excusas para esconder su falta de honestidad, su propia incapacidad y su avaricia. Que en los pocos meses que resta a este gobierno tengan la madurez suficiente para aceptar su culpa y para no seguir afectando a todos los salvadoreños, especialmente a empleados públicos y a los pobres que ilusionados les creyeron sus promesas de trabajo, bienestar y “buen vivir”.