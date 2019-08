Atacando el tóxico problema del tráfico (2)

Un problema que mantiene a la población en estado de estrés con un alto sentimiento negativo contra la autoridad, el Gobierno, no la Asamblea; aunque para arreglarlo se necesita la concurrencia del Ejecutivo por medio del Viceministerio de Transporte, de la Asamblea Legislativa para modificar, adecuando las leyes que regulan el tráfico y deberían asumir un rol protagónico las municipalidades, al menos en las principales ciudades, las que tienen mucho tráfico. Tratemos de adoptar las mejores prácticas mundiales.

El Ejecutivo es el que puede impulsarlas.

Ya nos concentramos en la parte punitiva, multas a los que hacen dos, tres o cuatro carriles, a los que invaden el carril contrario, a los que se estacionan en la calle abusivamente, ya sea por choquecito, para descargar productos o recoger a alguien, a los que deciden poner las intermitentes en efecto desaparición... con esto se arreglaría mucho, pero nos quedamos cortos, hay otras violaciones frecuentes que deben ser castigadas igualmente, como subirse a la acera y transitar sobre ella, automóviles, buses o motocicletas, está fresca la denuncia en las redes de un bus que olímpicamente se subió a la acera de la plaza El Salvador del Mundo y cruzó parte de ella para incorporarse a la calle más adelante, ¡qué salvajada!

De los motociclistas se dice que el 50 % o más no tiene licencia, violando la ley, consecuentemente no han recibido educación vial. Con frecuencia transitan inadecuadamente entre carriles, se exponen ellos y terceros a accidentes, transitan por las aceras para cortar camino... Debe establecerse un programa de revisión total del parque motociclístico que circula, detener a cada motocicleta en lugares estratégicos y de manera de no estorbar el tráfico y pedir la licencia, decomisar la placa, si no la tiene; al mismo tiempo abrir un programa masivo de emisión de licencias de motociclista.

En las carreteras la causa más notable de entorpecimiento en la circulación es el incumplimiento de la ley de que por el carril izquierdo circula el tráfico más lento, que ese solamente se utiliza para rebasar y luego se vuelve al derecho. Por lo que se puede ver en los fines de semana, hay muchos vehículos que probablemente circulan muy poco durante la semana y la gente que los maneja no tiene la educación vial necesaria ni la conciencia de que debe manejar en la izquierda. Esto se soluciona con abundantes rótulos en las carreteras y multa de al menos $50 por infracción.

En muchas ciudades o en el centro de ellas restringen la circulación de vehículos permitiendo únicamente placas nones un día y pares el siguiente, sacan la mitad de vehículos de las calles entre semana.

No todo se resuelve con multas, aunque es lo más inmediato y fácil de aplicar, es necesario invertir en infraestructura, en los lugares que los baipás construidos terminan en embudo, por ejemplo.

La gran apuesta debería ser completar el anillo periférico y hacer un metro elevado con dos líneas, una de oriente a poniente y otra de norte a sur en San Salvador, inversiones mayores que llevan tiempo; ha habido intentos, pero se han quedado en primeros pasos.

El problema del transporte público merece tratamiento aparte. Conversando con un expresidente, a quien le hice recomendaciones al respecto, me dijo ¡ay!, Rafael, el problema del transporte público es de lo más complicado de resolver en este país. Suponemos que es por lo que se comenta que esta concesión de un servicio público es una complicada maraña de intereses poco transparentes. Lo trataremos luego.