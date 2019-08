Atacando el tóxico problema del tráfico

Tenemos conductores abusivos, agresivos, violentos, patanes, irrespetuosos de la ley; autoridades que no la hacen cumplir, casos de multas enormes a unidades de transporte colectivo que al final son dispensadas turbiamente... en la calles se vive la ley de la selva.

¿A quién responsabilizan? A las autoridades.

Eso produce en los ciudadanos un alto nivel de estrés, una percepción de impotencia, frustración y falta de autoridad para hacer cumplir la ley, para proteger al ciudadano común.

Ese sentimiento de caos y falta de autoridad, sumado a otras irregularidades, producen en la psique colectiva frustración hacia el statu quo, hacia los gobernantes, y los vuelve más propensos a irrespetar la ley cuando se presenta la oportunidad. Esto es respaldado por cientos de documentos escritos e investigaciones alrededor del mundo.

Consecuentemente, debe ser un tema al que el gobierno central y el Órgano Legislativo deben ponerle gran atención. Bajar los problemas a la mitad puede lograrse relativamente rápido, basta con desplegar más agentes, gestores de tránsito y, muy importante, reformar adecuadamente la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no con reformas endebles como las introducidas recientemente por diputados: penalización por sistema de puntos en licencias. Eso no funciona, para corregir un viejo cáncer es necesario introducir sanciones suficientemente drásticas para que tengan impacto. Sin miedo.

Los mayores causantes de largas filas, los accidentes menores en el tráfico –un topecito de $150 en reparaciones–, causan cientos de miles en exceso de consumo de combustible, atrasos en los trabajos y labores y un aumento enorme en el "ansiómetro" de miles de ciudadanos. Esto se resuelve modificando la ley en lo que afecta a las compañías de seguros (no hay seguro obligatorio, una mayoría no lo tiene), para que no deban esperar a la policía para dictaminar culpabilidad. Que baste una fotografía ilustrativa e inmediatamente aparten los carros si pueden moverse, y con base en eso falle la compañía de seguros o el Juzgado de Tránsito. Una multa de $200 a quienes se queden en el lugar estorbando debería ser suficiente prueba, la denuncia ciudadana, más de tres fotografías o videos que lo señalen.

Igual sucede cuando alguien prepotentemente se detiene, enciende las intermitentes como si eso disipara el problema y hace lo suyo. Los distribuidores de agua embotellada, bebidas gaseosas y otros productos están a la cabeza, suman quienes recogen a alguien. Si no hay estacionamiento, que vayan a la siguiente bocacalle y desde allí entreguen los productos. Una carretilla resuelve. Y en el otro caso, con caminar 50-75 metros hasta la bocacalle o parqueo basta. Igual sugiero multas de $200 en cada caso, igualmente es admisible la denuncia ciudadana.

Para los "listos" que hacen segundo, tercero o cuarto carril queriendo meterse adelante, igual, una multa de $200. A los que invaden carril en sentido contrario, $500 por peligroso.

A todo reincidente, una nueva multa y el decomiso de la licencia por seis meses; a la segunda vez, por un año; a la tercera, por cinco con multa cada vez.

En el caso de los autobuses, que parecen intocables, las multas deben ir contra motoristas y contra las unidades de transporte. Las violaciones sucesivas deberían llevar a la suspensión de la concesión.

¿Se atreve este gobierno? el rumor es que diputados, alcaldes y políticos de cúpulas son los dueños.

El nuevo gobierno se ve fuerte, ganaría mucho.