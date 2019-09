Atacando el tóxico problema del tráfico (3)

Dedicamos dos entregas al problema del tráfico y si se mide el interés ciudadano por la cantidad de respuestas directas al periódico o en redes sociales, reafirmamos nuestra convicción de que el tráfico cada vez más caótico es una de las molestias que más a flor de piel llevan los ciudadanos, los que manejan vehículos, los que van en autobuses, los motociclistas, los ciclistas y los peatones que se ven constantemente violentados, estimé que iba a dejar por un tiempo escribir sobre esto y hacer posteriormente seguimiento con asociaciones ciudadanas, para presionar a la Asamblea Legislativa a que reforme la ley en lo que debe hacerlo, al Viceministerio de Transporte para que haga lo pertinente, e involucrar a las municipalidades al menos con las del Gran San Salvador o COMURES.

Sin embargo el fin de semana tuve en primer plano tres violaciones gruesas que hacen hervir la sangre, y decidí dedicar una nueva columna al tema. La primera fue algo que se vio ampliamente en las redes sociales, un motociclista abusivo, con pasajera atrás, para no hacer la cola en la trabazón del redondel Masferrer, se subió a la pasarela y transitó por ella cuan larga era hasta salir al otro lado, varios ciudadanos tomaron video al cafre, otros lo insultaban desde sus vehículos y algunos incluso se bajaron a insultarlo, imagino groserías que se merecía.

La segunda algo que vemos más seguido, pero igualmente indignante, en el desvío de la CA1 hacia Santa Ana a Lourdes y Sonsonate. Probablemente había fiestas en Lourdes, lo que hacía que la fila de carros fuera mas allá del desvío, aun sobre la calle a Santa Ana, curiosamente los automovilistas iban disciplinadamente a golpe de rueda, respetando su turno. De pronto, otro cafre del volante, un motorista de la ruta 205, pasó a gran velocidad a todos los vehículos, se incorporó a la mitad del retorno pasando sobre terreno rústico y con la prepotencia del más fuerte se metió en el medio de la cola a gran velocidad como quien dice "apártese quien pueda" intimidando a los automovilistas.

El tercero fue el difundido episodio del automovilista que agredió a un gestor de tráfico, que por la labor que está realizando sí es una autoridad; si esto sucede en Suiza, Alemania, Singapur, Japón o Canadá, el sujeto va preso por violencia contra la autoridad, a juicio y pasa un buen tiempo entre barrotes. Aquí no sabemos qué más pasó.

Dichos incidentes me hicieron retomar el tema, pues si bien he recibido muchos insumos de apoyo, como es no hemos visto ningún movimiento de las autoridades al respecto, ponemos en la palestra pública y en especial a la Comisión de la Asamblea Legislativa que analiza reformar la ley de tránsito, que en el anteproyecto presentaron un proyecto muy blando, sistema de puntos en la licencia según las infracciones cometidas.

Eso es absolutamente insuficiente para el caos que vivimos. Repetimos lo dicho, el estado de salvajismo y caos que se vive en las calles solamente se puede combatir con mano dura, multas altas de $200 y $500, suspensión de la licencia y del permiso de circular de los buses, validación de la denuncia ciudadana con videos y fotografías, ya que los agentes del orden no pueden estar presentes en todas las violaciones.

Somos un pueblo inculto, agresivo, e irrespetuoso al menos cuando se trata del tráfico. La única forma es entrándole con la fuerza que requiere un problema de esta magnitud. Queda en sus manos, señores diputados.