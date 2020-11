Ataquemos los problemas del país

A ninguno de los que hemos decidido entrar en política nos es desconocido el ataque de los troles. Insultos, difamación, mentiras. Unos pueden parecer inofensivos, otros se convierten en prueba para juicios por expresiones wde violencia.



Esto va más allá de simples “pixeles” o de ataques de huevitos de Twitter. Los ataques anónimos reflejan una cultura política que hemos dejado imponerse y que hoy reina en todos los espacios de discusión pública: la de la descalificación, la de la matonería, la del miedo. Pero si vamos más allá de los prejuicios y los insultos prefabricados, resulta que nos preocupan muchas de las mismas cosas.



Nosotros también condenamos las prácticas de los que por décadas han creído que ser funcionario es una oportunidad para robar, contratar a parientes, sentirse por encima de la ley y olvidar las promesas que hicieron en campaña. Lo hemos demostrado con acciones, no solo con declaraciones: presentando solicitudes de información a una serie de instituciones públicas, apelando ante los rechazos de presentar esa información en el Instituto de Acceso a la Información Pública y denunciando ante el Tribunal de Ética Gubernamental y la Fiscalía General de la República. Y si esto no bastara, les señalamos que las personas que fundaron Nuestro Tiempo y que fueron funcionarios en el pasado siempre fueron ejemplo de honradez y decencia.



Nosotros también cuestionamos a aquellos que quieren usar la política para servirse y no para servir, aclarando con orgullo que los candidatos de Nuestro Tiempo son profesionales de larga trayectoria, destacados en sus ámbitos de trabajo, que han decidido en muchos casos sacrificar su carrera para involucrarse en política. Esto no es ganga en un país donde la política está tan desprestigiada y cuando se asume que aspirar a ser funcionario es querer una vida fácil de lujos y prebendas. Hemos decidido dar este paso, con convicción, porque sabemos que no podemos seguir resignados a la mediocridad de la oferta política actual, de seguir votando por “el menos peor”.



Hace casi dos años, los salvadoreños eligieron, en un proceso democrático, darle la espalda a una forma de hacer política anclada en el pasado y marcada por esas viejas mañas, encarnada por fuerzas políticas incapaces de renovarse. El gobierno actual generó esperanza y tuvo una tremenda oportunidad: erradicar prácticas corruptas y servir a los ciudadanos. Con sus altas cifras de apoyo popular, este gobierno tendría que entender de una vez por todas que este respaldo no sirve para inflar egos, promover personalismos y llenarse los bolsillos con recursos del Estado. Debe servir para inspirar, para motivar y para movilizar a la mayor cantidad de actores sociales a trabajar juntos alrededor de causas que los mueven a favor del país.



Estas pueden parecer obviedades, más de un cuarto de siglo después de la firma de unos Acuerdos de Paz que solo fueron posibles cuando las fuerzas políticas decidieron ponerle fin a un conflicto entre salvadoreños, alcanzando consensos mínimos y poniendo el bienestar y el futuro de los ciudadanos por encima de las diferencias. Sin embargo, parecería que la idea de que es más lo que nos une que lo que nos separa ya se agotó. Hoy, la dicotomía “estás conmigo o estás contra mí” es la premisa de la convivencia, impuesta desde el poder, que no permite puntos medios ni deja espacio para dialogar o construir puentes.



Como ciudadanos, no perdamos de vista quiénes son los verdaderos enemigos de los salvadoreños: la corrupción, la violencia, la desigualdad, el machismo, el autoritarismo. Estos son los problemas que debemos atacar y que solo podremos vencer unidos, involucrándonos y exigiendo cuentas a todos los servidores públicos, con un afán de construir. Son desafíos estructurales y que ciertamente han sido deudas pendientes de gobiernos anteriores, pero que no pueden resolverse en el vacío, sino con instituciones sólidas e independientes, funcionarios capaces y mecanismos transparentes.



En apenas meses, hemos sido testigos de importantes retrocesos en nuestro derecho a la información pública, en la transparencia en el uso de nuestros impuestos y en el respeto a las normas democráticas. Nuestro país ya ha experimentado las arbitrariedades y abusos de poder que permite el debilitamiento de las instituciones, y que son más peligrosos en contextos de profunda división. Esto refleja que hoy más que nunca los espacios para unir son necesarios; y son posibles, si nos alejamos de los prejuicios y los fanatismos.



Que el empuje de las nuevas generaciones y las nuevas fuerzas políticas que hoy nos involucramos por amor a nuestro país sea una oportunidad para renovar el compromiso de unión y solidaridad. El Salvador lo necesita.



