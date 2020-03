Atender las necesidades y el liderazgo de las mujeres fortalecerá la respuesta ante el COVID-19

"En el contexto de la emergencia mundial y nacional por el coronavirus, debemos poner atención a los impactos diferenciado que la pandemia tiene sobre diferentes personas. En el caso de las mujeres, quienes tienen mayor peso en las tareas de cuidado de niñas y niños, personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores, al verse afectadas por el virus, no podrán realizar esas tareas de cuidado. Se requiere entonces crear sistemas nacionales de cuidado que apoyen esta indispensable tarea. ONU Mujeres puede ofrecer apoyo técnico para el diseño de este sistema a la brevedad que el país lo requiere". Ana Elena Badilla, Representante Residente de ONU Mujeres en El Salvador.

Desde hace una semana, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la COVID-19 una pandemia, los países de todo el mundo adoptaron medidas estrictas para intentar frenar la propagación. Como consecuencia, el impacto social del nuevo coronavirus está afectando severamente a las mujeres.

En todo el mundo, las mujeres representan el 70 % de quienes trabajan en los sectores sanitarios y sociales, y hacen el triple del trabajo de cuidados no remunerado en comparación con los hombres.

"Son 126 millones de mujeres en la región que dependen del trabajo informal. Es la población más vulnerable y hay que ver de qué manera se le dan apoyos, cómo se direccionan subsidios. La seguridad alimentaria tiene que ser considerada en esta crisis y dando prioridad a esta población", dijo María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

El manejo de las crisis o situaciones de emergencia como el COVID-19 puede tener impactos graves en la vida de las mujeres y niñas, si no se consideran las dimensiones de género. Temas como el trabajo de cuidados, la autonomía económica, violencia física o sexual, participación de las mujeres en la toma de decisiones, la desagregación de datos por sexo, el análisis de género y la migración irregular, son solo algunas de las áreas de preocupación que deben ser parte de una respuesta efectiva ante la crisis sanitaria que atraviesa el mundo en este momento.

"La mayoría de quienes trabajan en el sector de la salud son mujeres. Esta realidad las coloca en un lugar de mayor riesgo. La mayoría de ellas son, además, madres y cuidadoras de familiares. Siguen cargando con el peso de los cuidados, cuya carga ya es desproporcionada aun en circunstancias normales. Esta realidad causa un profundo estrés en las mujeres", afirmó Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

"Asimismo, la mayoría de las mujeres trabajan en la economía informal, donde el seguro médico es prácticamente inexistente o inadecuado, y los ingresos no están garantizados. Como no son destinatarias de los rescates, dependen financieramente de ellas mismas. Para muchas de las mujeres, esto no se trata solo de una cuestión sanitaria; sino de la desigualdad de género".

A medida que más países y zonas dictan el cierre de escuelas e instalaciones de cuidado infantil para contener la propagación del COVID-19, la capacidad de las mujeres de realizar tareas remuneradas enfrenta obstáculos adicionales. En todo el mundo, las mujeres continúan recibiendo, en promedio, un 16 % menos que los hombres, diferencia que asciende al 35 % en algunos países. En épocas de crisis, a menudo las mujeres deben tomar la injusta y a veces imposible decisión de dejar el trabajo remunerado para cuidar a sus hijas e hijos.

En El Salvador, ONU Mujeres forma parte del Equipo Humanitario del Sistema de Naciones Unidas, trabajando estrechamente con la OPS/OMS para fortalecer la respuesta coordinada ante la emergencia. Se están aprovechando también las redes existentes de organizaciones de mujeres para incluir la voz y las decisiones de las mujeres en la preparación y la respuesta ante el COVID-19.

ONU Mujeres emitió una serie de recomendaciones que colocan las necesidades y el liderazgo de las mujeres en el centro de las respuestas efectivas contra el COVID-19:

• Asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo, incluidas las tasas diferenciadas de infección, impactos económicos y la carga de cuidado diferenciados, e incidencia de violencias doméstica y sexual.

• Incluir la dimensión de género y a especialistas en género en los planes de respuesta y los recursos presupuestarios.

• Garantizar la igualdad para las mujeres en la toma de decisiones en torno a la planificación de la respuesta y los efectos a largo plazo.

• Garantizar que los mensajes de salud pública lleguen a las mujeres de manera adecuada, incluidas aquellas personas más marginadas.

• Desarrollar estrategias de mitigación que se centren en los efectos económicos de las medidas de emergencia en las mujeres y generen resiliencia en ellas.

• Proteger los servicios básicos de salud para las mujeres y las niñas, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.

• Mantener y fortalecer los servicios de prevención y respuesta ante la violencia de género en las comunidades afectadas por el COVID-19.

• Diseñar un sistema nacional de cuidados que apoye a las mujeres en esta esencial tarea de la sociedad, más relevante aun en tiempo de emergencia.

La respuesta a la emergencia por el COVID 19 es una oportunidad para reconocer e integrar la contribución esencial de las mujeres en todos los niveles, ya sea como profesionales de la salud, como voluntarias en centros de cuarentena y en comunidades, responsables de sus familiares, cuando son jefas de hogar y como responsables o corresponsables de la economía familiar. Por eso, atendiendo las necesidades y el liderazgo de las mujeres, estaremos fortaleciendo la respuesta a esta emergencia en beneficio de todo el país.

*****

En el siguiente documento se puede encontrar más información al respecto: http://bit.ly/COVID-ONUMujeres