Atendiendo el clamor de la mayoría

Decidí tomar la pluma de nuevo atendiendo el clamor de muchos amigos que viven una odisea todos los días por causa del congestionamiento vehicular. Ya no es placentero sacar el carro para hacer una diligencia. Por eso es que han proliferado las plazas comerciales, porque es más cómodo y se invierte menos tiempo acudiendo a un lugar cercano. Qué lejos están los tiempos donde uno salía con la familia a pasear en carro por las tardes sin el estrés de nuestros días. Lo que más preocupa es la indiferencia del Viceministerio de Transporte. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué no toman medidas como las que tomaron en México? Allá sacaron una ley que los vehículos con placas pares podían circular los lunes, miércoles y viernes y los vehículos con placas impares podían circular los martes, jueves y sábado. De un plumazo redujeron el tráfico vehicular a la mitad para beneplácito de los ciudadanos. No inventemos la pólvora, sigamos el ejemplo.

En los días no autorizados se podría tomar un taxi o viajar en Uber, que es relativamente económico. O también podría ponerse de acuerdo con un compañero o amigo, turnarse e irse a los trabajos juntos. Se ahorraría gasolina, estrés y el esfuerzo de manejar.

Es imperativo que lo antes posible el Viceministerio de Transporte también busque soluciones para resolver la problemática del transporte público que ahora deja mucho que desear. Veamos lo que han hecho otros países y cómo lo han resuelto. Ahora es tan fácil investigar y consultar. Podría ser un "mono rail", como en Miami, Florida, EUA, o un trencito, etcétera.

Otro tema que nos preocupa y que las autoridades responsables deben analizar con seriedad es el ingreso masivo de vehículos usados y nuevos. La cantidad de automotores que circulan debe estar acorde con la capacidad de nuestras vías, de lo contrario va a llegar el día que tendremos que caminar porque ya no va a ser posible usar vehículo. Recomiendo que el Viceministerio de Transporte contrate en Estados Unidos un ingeniero de Tráfico, porque no creo que haya uno en el país.

También quiero insistir y recordarle al señor presidente de la República sobre su ofrecimiento de reactivar el agro. Los cafetaleros, que eran la fuente de empleo y desarrollo en el campo, están pasando por una tremenda crisis y necesitan que se les brinde una ayuda para que los bosques cafeteros vuelvan a florecer. Recuerdo cuando era pequeño e iba a alguna finca en la época de corte. Era una fiesta donde familias enteras se inscribían y cortaban café en grupo, escuchando radio, cantando, bromeando y disfrutando. Era un ambiente espectacular: alegre, pintoresco y musical. Eran otros tiempos. En ese entonces El Salvador era un importante productor de café y de una excelente calidad. Ahora no llegamos ni al millón de quintales. Ahora damos lástima.

El Gobierno de los Estados Unidos insiste en frenar la inmigración y qué mejor forma de hacerlo si no es apoyando a los caficultores, financieramente y con ayuda técnica, para que vuelvan a ser una fuente de empleos. Estarían robusteciendo los bosques cafeteros y a la vez reactivando la economía.