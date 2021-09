Aumentan casos de covid. Paciencia y mucho cuidado

Según la Organización Mundial de la Salud, ha habido más de 185 millones de personas con covid en el mundo, y fallecido alrededor de 4 millones. El Salvador ha tenido 102,024 casos hasta el 19 de septiembre de 2021. Sin embargo, es de poner atención a que, según los datos del Ministerio de Salud, desde julio pasado hay una marcada tendencia alcista en el número de nuevos casos.

Desde el 18 de marzo de 2020, cuando se dio el primer caso, el número de contagios diarios, ente alzas y bajas, llegó a su máximo 5 meses más tarde, el 9 de agosto, cuando se registraron 449 casos en el día. Luego, se dio una tendencia a la baja y cayó hasta 75 casos diarios el 15 de septiembre de 2020, hace un año. Lamentablemente hubo una nueva tendencia alcista, y se llegó hasta 335 casos el 18 de enero de 2021, pasadas las fiestas de Fin de Año. En este sube y baja, el número de casos cayó a 125 el 7 de mayo, para retomar una tendencia alcista hasta 341 casos el 18 de septiembre de 2021, el número más alto desde su máximo, que tiene al borde del colapso al sistema de salud.

Esta tendencia alcista en el número de contagiados diarios pareciera paradójica, dado que se han vacunado 4 millones de personas con primera dosis y 3 millones 290 mil han recibido la segunda dosis. No es que las vacunas no funcionen, sino que después de la vacuna, muchas personas han creído que por estar vacunadas no se van a contagiar. Falso. Las vacunas no evitan el contagio, sino que solo hacen más leve el pasar del covid, y pueden reducir el riesgo de morir, no evitarlo.

Es interesante observar que de los 102,024 casos de covid, 79,868 o 78.3 % correspondieron a personas entre 20 y 59 años, esto es, en las edades que normalmente se tiene que salir a trabajar. Esto sugiere que en los lugares de trabajo habría algún grado de mayor descuido. Por esto, ya algunas empresas han empezado a revisar y actualizar sus medidas de bioseguridad: uso de máscaras obligatorio, toma de temperatura al ingresar a las instalaciones, tener alcohol a la mano, limitar el número de personas en reuniones y mayor vigilancia interna, en general.

Por otro lado, se estima que alrededor de 17 % de la población aún no se ha vacunado, y 11 % manifiesta que no desea vacunarse, donde la mayoría aduce que no lo hace porque no sabe de qué están hechas las vacunas y qué efectos secundarios pueden traer. Lo interesante está que todas estas personas han recibido alguna vacuna en sus vidas, sin haber hecho mayores preguntas. Extraña contradicción.

De una u otra forma, hay que tomar con mucha mayor rigurosidad el manejo personal de la bioseguridad, porque, según entrevistas de Nature a más de 100 inmunólogos, virólogos e investigadores, 9 de cada 10 entrevistados consideran que el covid "no" se puede erradicar y que es probable que su presencia se mantenga por mucho tiempo, esto es, que se convierta en una enfermedad endémica.

Claramente, es mejor prepararse mentalmente para vivir con la presencia del covid por un tiempo más. Paciencia, solo paciencia y mucho cuidado.