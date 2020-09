Aunque la crisis económica abarca prácticamente todas las áreas de actividad hay unas que resultan más golpeadas

La gravísima situación pandémica que se nos vino encima de repente ha provocado y sigue provocando trastornos con innumerables consecuencias en el ámbito nacional, y los efectos sin duda se irán viendo con más profundidad a medida que pasen los meses y aun los años por venir. En otras palabras no podemos confiarnos, de ninguna manera, en una salida rápida de la crisis, porque los impactos que tienen tanto lo que ya pasó como lo que continúa pasando, aunque en buena medida son predecibles, dejan también muchos márgenes para lo inesperado. Campos específicos como la micro y la pequeña empresa, así como los diversos espacios del emprendimiento individual, están particularmente afectados, y habrá que hacer enormes esfuerzos para rehabilitar dichas áreas, ya de por sí muy descuidadas y en muchos sentidos dejadas a la mano de Dios. Esta experiencia tan traumática que a todos nos ha tocado vivir y padecer debe servir, entonces, como escuela tanto de recuperación como de rehabilitación de cara al futuro en todas sus facetas.

La principal ventaja que tenemos en estos momentos, en comparación con todo lo que ha venido ocurriendo en el pasado reciente, es que ya no es posible desconocer impunemente que el país necesita grandes e intensas dosis de voluntad creativa, que no se quede en los programas de corta visión gubernamental. El desafío se centra, entonces, en trascender constructivamente lo inmediato, y no simplemente para ganar voluntades de momento, como las de tipo electoral, sino para generar una nueva dinámica de cambio que sea capaz de ubicar al país en un auténtico rumbo de progreso permanente, que es lo que más estamos necesitando desde hace tanto tiempo y nunca se ha atendido de veras.

Subrayamos el término reconstruir, porque ahí está justamente el reto crucial de este momento histórico. Y es crucial porque no tiene alternativas sustentables desde cualquier ángulo que se miren la cuestión y el desafío que ella lleva consigo, sobre todo en estas circunstancias tan apremiantes, que estarán aquí por mucho tiempo, aunque vayan cambiando sus modalidades y sus manifestaciones concretas.

Lo que ha imperado en el país, aun en los momentos de mayor riesgo y peligrosidad, ha sido la improvisación, y esto viene haciéndose notorio de una manera creciente, aún no hay iniciativas que busquen remediar esa tendencia tan imposibilitadora y destructiva. Y aquí hay que poner el índice en los comportamientos de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país, porque se trata de un vicio generalizado, de consecuencias que no distinguen rangos ni niveles. Como siempre, hay áreas que resultan más afectadas y dañadas, y son aquellas en las que se mueven los salvadoreños con menos posibilidades y más necesidades dentro del esquema socioeconómico imperante.

Tenemos que aprender de lo vivido, y más cuando se trata de situaciones que afectan directamente el destino de la población en general. Seguir con las prácticas deformadoras que han venido predominando desde hace tanto nos pone cada día en condiciones más propicias para la disfuncionalidad, haciéndonos cada día más vulnerables a una inhabilitación permanente, que aunque en este momento no se vea como un riesgo inminente sí puede llegar a presentarse en los hechos si no se toman medidas preventivas apropiadas y oportunas. Y como dice la sabiduría popular de manera tan elocuente, ilustrativa e irrebatible: más vale prevenir que lamentar. Sigamos esa sabia lógica.

Este en el que nos encontramos es el punto más preciso para rectificar y para reorientar en todos los órdenes, Hagámoslo sin tardanza. Eso es lo que recomienda la racionalidad más elemental.