Aunque la pandemia siga presente debemos enfilarnos hacia lo que vendrá después, que requerirá ponernos todos en acción como nunca antes

La pandemia tiene personalidad propia, como lo ha demostrado y lo seguirá demostrando, aunque ya esté a la vista la era de las vacunas que vendrán, Dios mediante, a controlar los avances de este virus, que es alevoso por excelencia. Y decimos "este virus" porque nadie sabe en qué momento emergerá algún otro, de igual o de mayor peligrosidad que el que hoy está haciendo de las suyas. Es como si la globalización, que en un principio pareció un fenómeno sociopolítico sin otras implicaciones, nos estuviera demostrando que es una especie de voluntad universal que desarrolla sus propias fuerzas y las maneja a su arbitrio. No estamos permitiendo que la imaginación domine el juicio, porque eso sería caer en un juego de ciencia ficción, pero sí queremos animarnos a interpretar los fenómenos del presente por encima de las fórmulas petrificadas que han prevalecido hasta la fecha, disfrazadas de ciencia con ínfulas imperiales. Hoy todo tiende a abrirse, dejando que los enigmas fluyan y que las respuestas tengan también libertad de expresarse teniendo presentes todas las formas de creatividad.

Como es natural y normal, lo que en este momento capta todas las atenciones es la expansión de la pandemia, que va dejando su reguero de muertes por doquier; y en tal sentido, lo que más angustia es no saber qué hacer: ¿cuarentena general o cuarentenas focalizadas?, ¿esta medicina, aquella otra o ninguna de ellas?, ¿encarar la pandemia como una emergencia más o reconocer que se trata de un reto a nuestras viejas formas de reaccionar ante las emergencias que se presentan en forma cíclica?, ¿esperar o desesperar o ambas cosas a la vez?... La pandemia emocional es la más aflictiva, porque no tiene ningún protocolo verdaderamente accesible, y es de volatilidad incontrolable. Y entonces es desde ahí desde donde debemos emprender todas las acciones que sean capaces de ponernos en un plano de avanzada. Y dicho plano no sólo tiene que ver con la emergencia del momento sino que representa todas las posibilidades que se nos abren desde esta perspectiva.

Hagámonos conscientes de que estamos en un punto de arranque hacia ese nuevo espacio de realidades que trascienden los esquemas de siempre y empujan hacia otras formas de analizar y de encarar lo que viene. Y desde aquí se avizora que lo más difícil será hacer reposicionamientos en el área política, porque es ahí donde los intereses más se atrincheran y donde las ansias de poder más buscan hacerse valer. Lo nuevo siempre desata inquietudes y desencadena reservas autodefensivas, pero en esta oportunidad la crisis ha tenido tantos impactos incontrolables que será prácticamente imposible esquivar los impulsos renovadores. Y esto hay que entenderlo como un signo de los tiempos que, en definitiva, será la máxima oportunidad para soltar los procederes caducos y asumir las prácticas vivificantes.

Desde hace mucho se viene planteando en el país la necesidad de darle vida a un esquema de justicia social que vaya erradicando privilegios indebidos y prácticas excluyentes. Eso se tiñó de color ideológico, lo cual le dio el protagonismo a la política interesada. Hoy, cuando la política se está destiñendo ante la vista de todos, es momento más que oportuno para hacer que la llamada "justicia social" pueda tomar cuerpo en el ambiente, y no para servir ningún interés de partido o de grupo sino para hacer que los legítimos derechos ciudadanos vayan activándose efectivamente en las diversas áreas de la realidad nacional.

Habrá mil tareas por hacer una vez que la pandemia vaya dejándole espacio a eso que se ha dado en llamar "nueva normalidad", y lo primero será ordenar las acciones, porque siempre lo que menos funciona es querer hacerlo todo a la vez.

Ojalá que en ese momento no se repita lo que estamos viendo hoy: un derrame de iniciativas inconexas que son infuncionales precisamente por carecer de coherencia ejecutiva. La dispersión nunca conduce a resultados sustentables.

Los salvadoreños tenemos que aprender a distinguir entre los impulsos y las proyecciones, para no estar recayendo constantemente en la ineficiencia que busca justificarse echando culpas, reviviendo descalificaciones y sosteniendo argumentos superficiales.

La enseñanza lacerante de este fenómeno pandémico tendría que servir, en primer término, para proyectar una visión de país que no esté definida por ningún criterio divisionista y que más bien se oriente a todos los reencuentros que han estado ausentes por tanto tiempo.