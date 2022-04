Aunque la seguridad absoluta nunca será factible, hay que trabajar en serio por alcanzar la máxima seguridad que se pueda

La vida, por su propia naturaleza, es un continuo flujo de inseguridades, y eso se da en todos los ámbitos y niveles de la misma. Y lo anterior, al irse ubicando en el tiempo, lo va marcando todo, y hace imperativo el trabajo constante para construir las seguridades posibles, en la medida de lo realizable al respecto. Y esto ha sido así en todos los tiempos y lugares. Por eso, en tanto más esfuerzos constructivos haya al respecto, mayores y mejores serán los resultados que se vayan logrando. En esa ruta, factores decisivos como la libertad, el respeto, la organización y la democracia contribuyen sustancialmente a que la seguridad prospere, como lo vemos y lo comprobamos, por presencia o por falta, en todas las esferas del mapamundi. Y si la inseguridad es condición inherente a la vida, eso se complica al máximo cuando la irresponsabilidad y la corrupción entran en juego.

Por fortuna, en estos años en que se ve crecer como nunca el protagonismo de la insatisfacción de la ciudadanía por lo que el poder hacía de modo sistemático, las fuerzas más poderosas están en jaque, sean del pasado o del presente, ideológicas o no. El mandato, pues, para cuantos ejercen algún tipo de preeminencia, es que respeten el auténtico interés ciudadano, que no tiene colores de ningún tipo, y no sólo en los aspectos más relevantes sino también en las cuestiones cotidianas que parecen más intrascendentes. Es el servicio público orientado a lo que la gente necesita y a lo que el desarrollo nacional demanda lo que debe prevalecer. Y distingamos muy bien esta función de cualquier esquema demagógico, que lo que viene a producir son más distorsiones y más desórdenes.

Todo este panorama encierra una gran cantidad de desafíos, a cual más complejo y demandante. Se acabó, y todo indica que definitivamente, la posibilidad de dejar hacer y dejar pasar sin consecuencias inmediatas. Hoy, por la misma fuerza de las circunstancias, hay que asumir sin más el compromiso de actuar sin excusas inútiles frente a todo lo que nos va presentando la realidad en movimiento. Y si pretendemos seguir evadiendo el cambio no tardará en azotarnos con todas sus fuerzas la lógica del presente, que no admite evasivas de ningún tipo. Hagámosle honor entonces a la conciencia renovadora que nos va siguiendo los pasos desde que el fenómeno globalizador hizo valer su voluntad por doquier.

¿Quién nos iba a decir hace sólo unos cuantos años, allá en las dos últimas décadas del recién pasado siglo XX, que sería tan acelerado el tránsito hacia un increíble estado de cosas como el actual, y con dimensión plenamente abarcadora? Eso genera, como decíamos, un borbollón de inseguridades nuevas, que resultan comprensibles por la irrupción eruptiva del cambio, y que representan el signo más vibrante de la cruda y a la vez sofisticada transformación que vivimos los que nos hallamos inmersos en la coyuntura presente, que somos todos los que respiramos y transpiramos en este preciso minuto.

En el tema de la inseguridad, que tiene tantas manifestaciones concretas, hay que incidir y trabajar sin ceder en ningún concepto. Inseguridades como la que surge del accionar de la delincuencia común y del crimen organizado, la que socava la economía en formas tan variadas, la que deteriora la salud física y mental de los integrantes del conglomerado nacional, la que daña la productividad en sus múltiples aspectos y la que hace que el vivir cotidiano esté saturado de trastornos sin fin, paralizan a cada paso los avances reales del progreso.

Al respecto, cada uno y en conjunto tenemos que comprometernos en pleno, a fin de ir logrando que la cadena de inseguridades se restrinja progresivamente en función de una vida más llevadera y visionaria. Nos satisface muchísimo que esto vaya haciéndose sentir cada vez más entre nosotros, y eso nos alienta para ir dándole mayores opciones al propósito de alcanzar, de manera progresiva, que se activen los mecanismos de una convivencia fertilizadora.

Entendamos, de una vez por todas, que la inseguridad en sus diversas formas es sin duda el máximo reto que puede enfrentar cualquier sociedad, desarrollada o subdesarrollada. Si no hay suficiente seguridad no puede haber vida en el real sentido de la misma. Los tiempos ahora vigentes nos lo están restregando en la cara sin la menor consideración. Y así debe ser para bien de todos.

Salgamos, pues, cuanto antes de los encajonamientos obsoletos y superemos las limitaciones impuestas por los esquemas cuadriculados por los prejuicios. Es vital que la atmósfera universal, así como las regionales y nacionales, entren en fase de limpieza a fondo, para que lo humano trascienda hacia sus espacios superiores.

Es curiosísimo y revelador que haya sido una crisis sanitaria global lo que nos haya impulsado por este nuevo plano. Eso quedará como una lección muy sabia para los tiempos que vienen. La principal vacuna descubierta es la misma realidad.

Ya no hay margen para estancamientos inútiles. Agradezcámoselo a la Providencia o a la buena suerte, según las creencias de cada quién. Y vamos hacia adelante.