Aunque ya hay indicios muy inquietantes, ahora habrá que estar preparados para lo que traigan los efectos de la crisis

Hemos sido partidarios en todo momento de no extremar las ansiedades, porque eso va siempre en detrimento de los manejos sensatos, que son los que hay que activar en todo caso, y más aún cuando lo que está sobre el escenario son situaciones de la máxima complejidad, como es lo que justamente ocurre en estos dificilísimos momentos. Hay dos factores que se presentan de manera predominante en este caso, y que lo hacen singularmente novedoso: el que nadie, en ninguna parte, tenga nociones seguras sobre la identidad y el comportamiento del virus, y el que se trate de una expansión contagiosa que va traspasando impunemente todas las fronteras del mapamundi. Ambos aspectos originan expectativas, temores y zozobras de las más variadas índoles por todas partes, y eso hay que saber procesarlo de manera concreta y apegada a la verdadera realidad de los hechos, sin repentinos golpes de timón ni ocurrencias sacadas de la manga.

No se sabe cuándo terminarán los contagios del coronavirus, porque se trata de una pandemia que tiene múltiples componentes aún indefinidos, pero desde ya hay que ir haciendo de manera paralela a los tratamientos sanitarios indispensables un ejercicio de previsión sobre lo que tendrá que aplicarse progresivamente para que el sistema de vida no sólo se mantenga a flote sino que vaya avanzando hacia las distintas metas del progreso. Y esa función previsora no se puede ni se debe hacer en forma improvisada, como es la tendencia que trata de seguirse imponiendo mecánicamente en nuestro medio.

En primera línea habría que poner un enfoque sereno y realista sobre los efectos de la crisis en áreas tan esenciales como la sostenibilidad empresarial en el momento y hacia adelante, la estabilidad de los empleos, la normalidad de las finanzas personales y familiares, la viabilidad financiera del Estado, que ya venía siendo crecientemente vulnerable desde hace bastante tiempo, y la capacidad de crecimiento que tenga el país en las condiciones presentes de cara al futuro. De este reconocimiento de circunstancias habría que sacar un balance orientador que pueda activarse en forma progresiva, con apertura de percepciones y con flexibilidad en las puestas en práctica. Los incentivos, los estímulos y los apoyos correspondientes deben hacerse valer a tiempo y en la debida proporción.

Nunca habíamos tenido a lo largo del desenvolvimiento histórico nacional, y sobre todo en las fases del pasado más próximo, una prueba de previsibilidad como la que hoy se nos hace necesaria y urgente. Y eso pone de relieve que nuestro proceso evolutivo en todos sus campos de acción tiene que responder a la lógica del momento no con mecanismos regresivos sino con opciones puestas al día en todo sentido. Para el caso, en lo que toca a la reactivación económica habrá sin duda que ejercer una creatividad eficiente que supere todos los moldes establecidos por tradición y se abra a las nuevas dinámicas de originalidad abierta. Por fortuna, en el país veníamos abriéndonos a tono con la actualidad, y justamente es eso lo que hoy habría que potenciar aún con más vigor.

Nuestra gente quedará más pobre y limitada después de esta prueba, nuestro esquema productivo estará mucho más vulnerable que antes, las finanzas públicas se hallarán aún más contra la pared, y la enumeración podría continuar. Entonces se trata de renacer en medio de tantas adversidades nuevas o agravadas. La tarea es de todos, y si no la asumimos todos no habrá salidas para nadie.

Este es momento, pues, para las grandes resoluciones que exigen grandes compromisos. La eficacia y la perseverancia constituyen la clave, no sólo para sobrevivir sino para salir fortificados de esta prueba de fuego.