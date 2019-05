Autopista Los Chorros Toncontín

No sé a ciencia cierta dónde ha muerto más gente, si en Los Chorros o en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa; dos importantes obras de infraestructura, construidas en medio de una montaña. Si desempolvamos los almanaques de desastres, desde hace más de 50 años, apuesto que Los Chorros se lleva la corona.

Recuerdo a mis padres platicar de lo peligroso que era circular por Los Chorros, camino hacia o desde mi natal Santa Ana; sobre todo en la época de lluvia. Como todos sabemos, sigue siendo peligroso, al igual que aterrizar en Toncontín. La diferencia, que luego de muchas vidas que lamentar, los hondureños se pusieron las pilas, recortando la montaña, para que los aviones puedan planear mejor su descenso, y dejar de tirarse a lo kamikaze en picada. Aun así la pista es corta, pero con la tecnología de hoy en día, permite el aterrizaje de hasta el Boeing 757. En todo caso, lo importante es que hicieron algo definitivo para frenar la muerte.

Nosotros seguimos dándole visa a la muerte, en la famosa carretera "Los Chorros", sin hacer nada definitivo. Y no solo a la muerte, sino que también a los constantes derrumbes, los accidentes y la maldita trabazón. Con frecuencia toma horas lograr pasar, culpa de un solo vehículo varado en el camino.

¿Y el MOP? Colocando curitas en vez de ponerse las pilas con una solución definitiva.

Tardaron más de 50 años en colocar burros de concreto entre los carriles de ascenso y descenso. Cuando suenan las rocas, colocan mallas para que estas no lo maten cuando usted transite. En eso están ahora, pues recientemente hubo otra lluvia de piedras.

No hemos aprendido de nuestros propios desastres. Ya es hora de que analicemos qué podemos hacer para prevenir tanto accidente, especialmente ahora que hay tanto desarrollo en el Valle de San Andrés y Lourdes, zona dormitorio de miles de personas que laboran en San Salvador, y a diario se juegan la vida, tanto a la ida como al regreso. Algo debemos de hacer también, para agilizar el tránsito, en una vía crucial para el comercio con el occidente del país y con Guatemala.

No soy ingeniero, pero como ciudadano que transita por mi pequeño país, me surge la duda ¿por qué no se ha recortado la montaña al igual que Toncontín? O ¿por qué no han hecho un túnel como los 5 que están en la calle litoral? Necesitamos una solución definitiva, no más curitas.

Todas las semanas hay gente que fallece en esa vía, y la insensibilidad del sistema a tanta muerte y a la trabazón es nefasta, e inexplicable. Es increíble que a nadie se le ha ocurrido hacer una carretera partiendo la montaña. O haciendo un túnel debajo de la montaña. Si en Honduras pudieron, claro que también podemos.

Inglaterra y Francia se pusieron de acuerdo para hacer el Eurotúnel de kilómetros de largo debajo del mar. Y nosotros seguimos sepultando vidas y deteniendo nuestra economía con una calle peligrosa y atorada de tráfico.

¿Con qué dinero? Ocupen a la empresa privada, como lo han hecho en muchas autopistas en México y en Chile. El capital privado construye carreteras, y recupera su inversión en peajes. Si usted no quiere pagar el peaje, pues dé la vuelta por el Redondel Integración, o el volcán. Lo importante e indispensable es buscar una solución viable. Don gobierno no ha podido en más de 50 años; nunca tiene plata, ni voluntad para hacer algo a beneficio de la mayoría.

Ya no queremos más muertes en la autopista "Los Chorros", tampoco trabazones. Queremos libre circulación en beneficio de nuestra seguridad y desarrollo.

Ojalá nos pongamos de acuerdo los ciudadanos; ya que el gobierno no lo hace, y resolvamos nuestros problemas. Recortemos la montaña como en Toncontín o hagamos un túnel. Y que ya no bajen por los chorros buses aterrizando al barranco sin frenos y llenando la emergencia del Hospital San Rafael.