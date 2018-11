Autoridades preocupadas

Dicen las autoridades de la División de Tránsito Terrestre que en 11 meses del año 2018 "se han registrado 17 mil 890 accidentes, hechos que han dejado 1,132 personas fallecidas y 8,960 individuos lesionados".

Dicen las autoridades de la División de Tránsito Terrestre que realizan controles vehiculares, pruebas antidopaje, reductores de velocidad, y mucho más... para prevenir y contrarrestar los percances viales. Con las cifras que reportan la pregunta obligada es ¿ya revisaron su estrategia? Definitivamente no es suficiente lo que hacen para que el "tránsito terrestre" sea fluido, respetuoso y seguro.

En el tránsito terrestre no se puede observar, ni mucho menos, constatar, la "preocupación de las autoridades". En ese esfuerzo de viajar de un lugar a otro, no se ve ocupación de las autoridades. En ese pasar de un punto a otro por una vía pública, no se ve ocupación de las autoridades. Nos trasladamos en buses de transporte público, en carros particulares, en taxis, en Uber, en pick up, en motos, en bicicletas... nos trasladamos con angustia por los múltiples riesgos... llegamos al destino cansados, estresados, atrasados aunque agradecidos por lograrlo una vez más. Y en ese trayecto de ir y venir, lo que se puede observar es la ausencia de autoridad.

No hay autoridad. No hay autoridad. No hay autoridad. Lo escribo y repito tres y más veces porque abundan los ejemplos para comprobarlo. ¿Cómo puede ser que los transportistas de buses de servicio público acumulen multas de 1,000, 2,000, 3,000 y 4,000 o más dólares? ¿Cómo puede ser que los buses del servicio público transiten de uno a otro lugar, con cientos de pasajeros y con llantas que se convirtieron en vejigas? ¿Cómo es posible que permitan la circulación de buses, camiones, microbuses y más sin el sistema de luces? ¿Cómo es posible que los usuarios de motos transiten sin casco, sin licencia, sin respeto a su espacio? ¿Cómo es posible que rebasen sin cuidado alguno? ¿Cómo es posible que hay pasarelas en los lugares más concurridos y permitan que la gente no las utilice?

Hay más preguntas, pero a nadie debe sorprenderle la cantidad de accidentes ni el número de muertos. De puro milagro se llega a los destinos porque en las calles, avenidas y carreteras no hay autoridad. La gente maneja como quiere, dobla donde quiere, aunque haya doble línea amarilla. La gente se parquea sobre las aceras. Los peatones tienen que bajarse. Los vendedores ambulantes se toman aceras, calles y avenidas... Y todo porque no hay autoridad.

Disculpen. De poco sirve que expresen públicamente su "preocupación" por el número de accidentes. Peor que les alarme el número de fallecidos. Para evitar esta situación solo hay un camino. Que se haga sentir la autoridad a lo largo y ancho del país. ¿Tienen que multiplicarse? ¿Tienen que cambiar de estrategia? ¿Deben modernizarse?

En la tarea contribuyen los gestores de tránsito. Bienvenidos, han colaborado, pero ellos no son suficientes y tienen que tolerar las infracciones sin importar la magnitud. Hacen el camino más ligero pero... no tienen autoridad. Autoridad es lo que se necesita, y hacer sentir la autoridad exige compromiso de incrementarla, de equiparla y de asegurar que asumen con profesionalismo sus competencias.

Este tema no es de campaña. A nadie le gusta que le digan que le van a poner en orden, porque en río revuelto ganancia de pescadores. Pero... es un tema que debe incluirse en la agenda de trabajo para hacer de El Salvador un país vivible. Si tan solo se ordenara el tránsito y el transporte, sería una gran ganancia para la convivencia y la paz.