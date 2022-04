Autoritarismo a las brasas

Se califica de autoritario al gobierno que abusa de la autoridad, la haya obtenido por la fuerza –en cuyo caso el autoritarismo es congénito– o le haya sido otorgada en un proceso electoral. Por supuesto, el autoritarismo que nace de un engaño a la población tiene la mancha adicional de la infamia, porque es muy raro que los ciudadanos conscientemente voten por una tiranía.

En El Salvador, donde los abusos se han consolidado en virtud del apoyo que popularmente ha ido obteniendo el proyecto personalista de Nayib Bukele, el análisis debe hacerse con finura para no caer en explicaciones simplistas. Es evidente que el presidente goza de un respaldo histórico que se traduce en dos victorias electorales claras; sin embargo, pese a lo que ese aval en las urnas ha dado a Bukele en el terreno político, sería un error convertirlo automáticamente en una base firme de sustentación social. Una cosa no lleva a la otra.

Los votos obtenidos por el bukelismo, tanto en 2019 como en 2021, tienen dos características inocultables: se asientan en la fugacidad de la emoción –lo que fragiliza su cohesión en el tiempo– y son deudores de la torpeza de su contraparte política. Como he insistido en esta columna, la vulgaridad oficial de hoy es solo una consecuencia de la mediocridad que ha imperado en la política nacional desde hace rato. Bukele, o algo muy parecido a él, era lo único que podía salir de un proceso de degradación que tuvo como principales protagonistas a personajes de la talla de Tony Saca, Mauricio Funes, Sigfrido Reyes o Guillermo Gallegos. La politiquería suele parir engendros. Los pueblos saltan a las brasas, aunque se quemen, cuando las sartenes son de pésima calidad. Es la penosa historia de América Latina.

A pesar de los condicionamientos señalados, el proyecto de Nuevas Ideas le apuesta a dos cosas: a la incapacidad de la oposición para reconstruirse y al poco tiempo que tendrá el ciudadano promedio para desengañarse. En alguna oportunidad futura me detendré a analizar si la oposición puede o no reinventarse, y, si lo consiguiera, a qué precio tendría que ser. Hoy me interesa explorar la apuesta oficialista por mantener amodorrada a la gente de aquí a las elecciones presidenciales de 2024.

Al revés de lo que ocurre con el comportamiento de sus adversarios políticos, el peor enemigo de Bukele en el tema del engaño a la población es él mismo. Aparte de que nunca es fácil manipular a los pueblos por periodos largos, se vuelve necesario –imprescindible– evitar los errores. ¿Cómo comprender entonces la insistencia en el bitcóin si no es por el ahogo financiero en que el Estado ha caído, producto de su misma incapacidad, despilfarro y corrupción?

¿Y qué decir del vergonzoso exhibicionismo de testosterona militar de estos días? ¿Quién que no sea un fanático puede creer que ha sido necesario recurrir a semejante ostentación de fuerza luego de habérsenos asegurado, hasta la náusea, que el Plan Control Territorial había sido un éxito en todas sus etapas de implementación (las cuales, por cierto, nadie conoce en detalle)?

Si estos errores continúan y la población más vulnerable los percibe, como ahora sucede a esas familias cuyos hijos guardan prisión injusta, las oleadas de críticas darán mucho trabajo al troll center bukelista. Un presidente que hace sufrir, tarde o temprano, se convierte en un presidente impopular.