¿Avance o retroceso?

No sé si mi patria chiquita, como dice un amigo mío escribidor y trovador, está avanzando a pequeños pasos o ha retrocedido más de noventa años. Y, es que, si bien recuerdo la historia, en 1931 Hernández Martínez le dio golpe de Estado al entonces presidente Arturo Araujo. Al año siguiente perpetró la matanza de los campesinos y casta indígena de mi país. Promulgando la orden de arrestar a todo aquel que se mostrara abiertamente nativo o afrodescendiente, con el argumento que "en el país no hay ni indios, ni negros, ni extranjeros".

Cuando surgieron los gobiernos democráticos, la represión ha sido el pan de cada día. Los estratos sociales de escasos recursos han sido los más golpeados. Muchos analistas afirman que El Salvador nunca tuvo una verdadera izquierda –ojo, no me crean a mí, eso es lo que dicen–, luego de la guerra civil que duró doce años, y que se llevó a miles de vidas inocentes al encuentro con la muerte.

Uno de los puntos clave en esta temática es que El Salvador ha pasado de ser un país democrático a convertirse en una dictadura como la surgida por la época de los militares después del general Maximiliano Hernández Martínez.

Cabe destacar que todos los grupos políticos que han aspirado a la alta magistratura en el país han hecho negociaciones con los grupos delincuentes conocidos como las maras o pandillas. Desde que empezaron a formarse desde antes del año 2000, las pandillas se han ido fortaleciendo tanto, que han llenado de terror a la nación. No hay residencia que no esté rodeada por grupos delincuenciales y terroristas como lo son las maras. La extorsión, precisamente, y el asesinato han sido su pan de cada día.

Quien escribe esto estuvo investigando por su cuenta este fenómeno, pero no es lo mismo leerlo que verlo. Fui testigo de ello en el servicio social que hice. Por lo general, los que pertenecen a estos grupos son jóvenes con problemas de adicciones en el hogar. Maltrato familiar, hijos no deseados por violaciones, etcétera, que han encontrado en la pandilla un sentido de pertenencia, y respetan la vida de aquellos que los tratan como lo que son: seres humanos, y no les demuestran temor. Encuentran en estos grupos, ilícitos, por supuesto, una hermandad y familiaridad que no encuentran en casa, donde hay gritos, violencia, abusos, faltas de respeto. Estos muchachos necesitan identificarse, por eso se tatúan las iniciales de su clica.

Las maras son extremadamente territoriales. Controlan colonias, residencias, caseríos y cantones. Si una persona vive en una zona controlada por una mara, tiene prohibido desplazarse a otra zona controlada por la mara rival, so pena de ser asesinado.

Las pandillas se alimentan del miedo de la gente. Los integrantes de una pandilla no tienen derecho a salirse o son hombres muertos. Quien escribe esto ha sido testigo de las atrocidades cometidas por estos grupos. Zonas que son visitadas por los jóvenes que llegan a amedrentar a cualquiera que quiera salir adelante por su propia cuenta es imposibilitado con la amenaza de matarlos si no pagan su cuota que se cobra semanalmente.

Históricamente, el tatuaje fue tomado como medio de identificar a los esclavos o a los prisioneros. aunque muchas otras culturas usaban el tatuaje con fines religiosos o como el paso de una era a otra. Nuestra cultura está basada por los principios de la civilización griega. Es la idiosincrasia que nos ha traído la transculturización con la llegada de los españoles.

Resulta irónico que, cuando una persona es privada de su libertad por haber cometido un crimen, se supone que pierde todos sus derechos civiles, de acuerdo con la constitución política del país. Pero, en los centros penales del país, los prisioneros tienen todo, incluso acceso a internet, celular y redes sociales. Muchos prefieren delinquir o meterse a las pandillas para comer en la prisión.