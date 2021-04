Estamos en el año II de nuestra era, bajo el reinado del todopoderoso César Cayo Brutus Bukelium, apodado por sus allegados como "zapatitos" (o Calígula en latín vulgar) y las vestales se preparan para la inauguración de los próximos juegos en el Circo Máximo, el primero del mes del homenaje a los mayores, el mes Majorum; cuando el nuevo senado, fiel al gran emperador, entrará al recinto azul precedido por un caballo, incitatus castrum; y vitoreado por la turba deseosa de alabar al dios viviente, el gran Bukelium.

En dos años del reinado del divino césar, sus generales hicieron por él todo lo que el lord oscuro les pidió. A la usanza de la república que había destrozado, Bruto Bukelium nombró ministros a los más leales, quienes para el cargo no necesitaban inteligencia ni conocimientos, sino el más abyecto servilismo; y así el encargado de la Hacienda Pública, el consejero de Salud de Calígula, el ministro de la gobernanza y el del agro, precedidos todos por los bufones del amo, walterio y sinabria; hicieron cuanto desmán se le ocurrió al supremo líder y violaron todas las leyes del agonizante Estado.

Al cabo de este segundo año del gran emperador, primer monarca que es césar en Occidente y califa en el Oriente del imperio, todos sus lacayos, ministros por la gracia del dios viviente, habían resuelto sus problemas económicos; y lo mismo se compraron palacios, que inmensos hospedajes para la renta, en la mar océano que circunda al majestuoso imperio califato.

Como suele pasar con quien nada ha tenido y llega a tener, muchos se volvieron locos frente al tesoro abierto, sin ningún límite y solo custodiado por los cancerberos del imperio, quienes nunca pusieron traba para que alguno de los nuevos funcionarios del régimen imperial pudiera hartarse en los bacanales que habían empezado a ser nueva costumbre en el palacio del káiser Cayo Calígula.

El magnánimo césar soltaba a manos llenas el tesoro de la muriente república, que había sido antes una democracia como las griegas; pero hoy, bajo la égida de Bruto Bukelium, nada anterior a él tenía valor y solo lo que al magnífico lord tenebroso se le ocurriera, sería realizado. Hay que decirlo, en el año uno del imperio, se desató en las comarcas del reino (y se dice que en el mundo entero) una espantosa pandemia que diezmó a la población; pero eso fue aprovechado por el gran califa, para asegurarse todo el dinero de las Arcas del erario, sin ninguna cuenta (eso era lo que se estilaba hasta entonces en la república) y tomó cuanto quiso y obligó al anterior senado a hacer todo lo que al divino se le apetecía, llegando a desconocerlos y a difamarlos ampliamente.

Pero hoy el todopoderoso káiser Bukelium se enfrenta con algo que no contaba entre sus oscuros planes: no teniendo más enemigos internos; pero loco como está, necesitando pelearse con alguien, decidió hacerlo con los senadores de un Pueblo del norte, que es muchísimo más poderoso que el califa, sus esbirros y sus bufones, juntos. Pero no contento con esto, como todos los paranoides, no pudiendo olvidar el desplante que le hicieran cuando visitó las tierras del Aquila leucocefálica, cuando nadie lo recibió; hoy él decidió hacer lo mismo con el delegado del presidente de aquel gran país, donde por cierto viven 3 millones de connacionales de Bukelium.

Bien dicen que el diablo paga mal a quien bien le sirve; y así el califa-emperador ya empezó a deshacerse de sus generales corruptos, porque pronto serán señalados y perseguidos por las legiones del imperio del Aquila. Pero Bruto Bukelium no ha medido todavía bien las consecuencias de su megalomanía; y es esta precisamente, la que lo hará terminar como su predecesor romano, el emperador Gaius Julius Caesar Augustus Germánicus Calígula; quien finalmente fue asesinado por su propia Guardia Pretoriana 3 años después de haber iniciado su horroroso reinado.