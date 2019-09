Avianca no está quebrada

El meme de la semana, sin duda, fue el de mujeres horrorizadas reclamándole a un gato seco, quien reacciona, tranquilo como Camilo, mientras come. Algunos ejemplos: Mujeres: "Me dijiste que no salías". Gato: "Sí, pero del chupadero". Mujeres: "Me dijiste que vivías en China". Gato: "Sí, pero en Chinameca". Mujeres: "Me dijiste que trabajabas en Viena". Gato "Sí, pero bien a verga".

La metida de pata de la semana fue el: "señores, se las voy a poner fácil, Avianca está quebrada", de la boca del mero mero de la junta de la aerolínea colombiana, el salvadoreño Roberto Kriete (RK).

No lo creo. El que metió las cuatro fue el empleado de AV, pues la información que se escucha dentro de la empresa se queda en la empresa. "Igual que lo que pasa en Las Vegas", agrega la lorita Pepita. ¡Correcto! La ropa chuca no se lava fuera de casa. RRHH, ¡denle en la nuca!

Seguro el de la nuca golpeada no sabe que RK es un tipo campechano, sincero, bien salvadoreño –mis 19 años en TACA son testigo. RK está claro que con discursos elevados, sus filas se enchibolan y, peor aún, no se ponen las pilas. A veces toca sacudir el piso.

Todos estamos claros que el cóndor centenario, como tanta otra empresa (Avianca cumple 100 años en diciembre), necesita recuperar su etamina, por lo tanto, RK usó el caliche como llamada a sus filas despertar y ponerse las Ray-O-Vac.

El jueves pasado, aún con Parkinson las acciones del cóndor presentaron, ante la prensa en Bogotá, al jet fuel a cargo de estabilizar el pulso: 1 - el nuevo CEO, de la tierra del Gouda, quien llega a la tierra de las Esmeraldas, desde la tierra del Tequila, tras llevar a Aeroméxico a otro nivel, y 2 – el nuevo CFO, zorro en reestructurar deuda, negociar contratos con Texas (oil), Toulouse (Airbus), Chicago (Boeing), y otras hierbas buenas.

En conferencia también, anunciaron su plan 2020 para cielos despejados, quedando alta y clara la necesidad de optimizar costos, recortando rutas no rentables (como Boston y Chicago, "lo siento, maratonistas", se lamenta la metida), vendiendo activos marginales, eficientando su servicio a bordo (sin robotizarlo por fa), y fasten your seat belts en todas sus trincheras. Alta y clara la razón del wake up call de RK, el tercer mosquetero, a cargo de la UCI donde está internado el cóndor.

"El cóndor y la guara" aclara la lora, y tiene toda la razón, pues la parte centro y norte de nuestro continente la dominan las rutas de la guara de TACA.

Pero más que rutas, RK aporta toda su experiencia Hacia Arriba con Usted, por más de 25 años al frente del equipo encargado de remozar a la guara, para que fuese digna del mejor postor y, colorín colorado, la guara y el cóndor, en 2013, se casaron.

Agua bajo el puente haber comprado y sanado las finanzas de la Papaya Voladora (Aviateca) y de LACSA, mae; agua under the bridge haber fundado TACA Honduras y Nica de las cenizas de SAHSA y "Aeronunca". También, haber sobrevolado las secuelas del 9-11, tiempos con demasiadas sillas vacías, y el barril más elevado de la historia.

Mucho accionista seguirá de cerca el plan de los mosqueteros. Verán cómo recupera el brillo una marca tan poderosa; cómo hace todo para enamorarnos. Como agilizarán su venta y reducen colas, en un nuevo mundo dominado por smartphones. Cómo su servicio evidenciará que entienden a sus pasajeros multilatinos. Cómo incentivarán el tráfico vía promociones. Cómo fortalecerán el partership con sus viajeros más frecuentes. Si así lo hiciereis que tus pasajeros os premien, si no que os lo demanden.

Las UCI del mundo entero han estado, están, y estarán llenas de empresas con necesidades urgentes de rehabilitación. Para no fallecer, hay que timonear estrategia, despertar la cultura corporativa, avanzar con los tiempos, adoptar mentalidad de crecimiento, actuar con decisión y firmeza, en otras palabras, ponerse las pilas. ¿Ahora entienden el llamado a despertar de un tipo campechano, sincero, bien salvadoreño? Despertad, Avianqueños, o peligráis sumarte a las crecientes filas de desempleados.

Mujeres: "Me dijiste que Avianca está quebrada". Gato (con la boca llena): "Ni quebrada Ni capada". Cierto, gato seco, lo que está es herida, pero no tanto como para no poder sobrevolar la turbulencia.