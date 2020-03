Ayer, Hoy y Mañana

AYER

- El 9F es el reto más agudo al sistema democrático salvadoreño en el periodo de la posguerra, sin embargo falló.

- ¿Por qué falló? Causas más relevantes: 1. El pueblo no atendió al llamado del presidente Bukele. 2. La mayoría de diputados rechazaron el sometimiento al Ejecutivo. 3. Importante y variado sector de la Sociedad Civil se movilizó y condenó el intento. 4. La comunidad internacional lo condenó como atentado antidemocrático. 5. La Sala de lo Constitucional selló el destino del intento golpista con las cautelares.

HOY

- Esta crisis no ha terminado, la amenaza a la Institucionalidad continúa vigente: Es parte de la agenda del Ejecutivo el subordinar a los otros dos Órganos no solo no da muestras de asumir las lecciones de su fracaso, sino que ha subido el volumen de confrontación y lo ha extendido a la Sociedad Civil.

- La actual crisis de legitimidad de los PP. PP. y la A. L. continúa vigente y se convierte en el alimentador de la legitimidad que el Pdte. Bukele aduce para su golpe de Estado.

- Otros procesos autoritarios empezaron reprimiendo a la población, este se ha centrado en socavar la institucionalidad democrática.

- Vinculación del comportamiento del Pdte. Bukele con la reforma constitucional para permitir la reelección del presidente.

MAÑANA

- Sería un error grave creer que el fracaso de 9F nos hace volver a la realidad cuotidiana. El 9F lo que ha hecho es poner en evidencia tanto las tendencias autoritarias del Pdte. como la crisis de legitimidad de los PP. PP. y la A. L.; una política al respecto, para ser eficiente necesita atacar las dos causas estructurales, el atentado contra la Institucionalidad pone en evidencia la crisis de sus instrumentos.

- Apelación de las organizaciones de la Sociedad Civil: a) Romper con la tendencia de actuar solo cuando los acontecimientos nos conmueven, buscar formas de mayor permanencia en la lucha por la institucionalidad democrática. b) Romper las tendencias a definirnos frente a esta lucha, haciendo predominar la pertenencia ideológica o de proyectos; se trata de una lucha que va más allá de la orientación ideológica o el área de especialización, sino que nos corresponde en nuestra calidad de ciudadano y sobre esa base buscar entendimientos y acciones conjuntas. c) Romper con las actitudes y declaraciones anti partidos y buscar el diálogo sincero y la cooperación.

- Apelación a los partidos políticos: a) Enfrentar una profunda reforma tanto de los partidos como de la A. L. para empezar a reganar la legitimidad que se ha perdido entre la ciudadanía. b) Corregir la calificación y prácticas de desprecio a orgs. de Sociedad Civil.

- Para ambos: Abrir espacios de diálogo y cooperación en este tema; no se trata de subordinar sino de reconocer que ambos estamos en la obligación de "velar porque se cumpla la Constitución de la República" (art. 73.2 Cn.).