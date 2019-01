¿Ayudó el debate a robustecer el sistema democrático?

Algunas personas no están satisfechas con el evento organizado por ASDER y la Asociación de Universidades Privadas, simplemente porque los candidatos no se liaron a las greñas y, todo lo contrario, demostraron una actitud civilizada no obstante que enfocaron temas candentes como el apoyo oficial a los angelitos que mandan en Nicaragua y Venezuela; apoyo que lesiona el presente y el futuro de nuestros millones de compatriotas residentes en Estados Unidos.

Otros no entienden que los aspirantes no quieran revelar algunas cartas referidas al "con qué" y al "cómo" harán efectivos sus compromisos y promesas, porque en el póquer político no se le enseña todo el juego al adversario, aunque ello se preste a especulaciones. ¿Cuánto cuesta cubrir todo el territorio nacional con polos de desarrollo? ¿Qué inversión es requerida para crear 300 mil empleos? ¿Tomará mucho tiempo reducir las maras y recuperar los territorios? Esperemos que nuestro futuro presidente y nosotros los contribuyentes tengamos respuestas satisfactorias y logremos estos y otros propósitos, sin evadir responsabilidades... ni impuestos.

El debate ASDER-AUPRIDES ha sido un paso más hacia la democracia dentro de un Estado de derecho, pero ¿fue por olvido o simple omisión que, al tratar el complejo asunto de las pensiones, nadie mencionó la vigente Ley de Atención Integral al Adulto Mayor? Se trata de una ley firmada por el profesor Salvador Sánchez Cerén, entre otros diputados proponentes; emitida por el Decreto Legislativo # 717; sancionada por el presidente Francisco Flores Pérez; y publicada en el Diario Oficial el 25 de febrero de 2002.

El artículo 5.º de dicha norma reconoce los derechos de las personas adultas mayores y en su numeral 12 establece que deben "recibir oportunamente pensión por retiro o cuotas subsidiarias para gastos personales y que se revise periódicamente su pensión a fin de adecuarla al costo de vida vigente". Al no cumplirse este mandato legal, en la realidad cotidiana las pensiones se han achicado a la misma velocidad en que se ha incrementado el precio de la canasta básica y los costos de salud y vivienda. Este es un reto serio para el próximo gobierno.

El debate del domingo 13 nos ha hecho meditar profundamente, gracias a la iniciativa de ASDER y las universidades privadas y a la participación responsable de los candidatos presidenciales Josué Alvarado, Carlos Calleja y Hugo Martínez. La evolución política se percibe cuando un candidato conservador prioriza la inversión social y uno de izquierda promete promover las inversiones capitalistas extranjeras. Ahora en El Salvador las instituciones han comenzado a funcionar y tenemos políticos jóvenes y bien preparados académicamente que pueden sacarnos del atraso económico y social.

Los electores debemos cuidarnos de no perder lo que con mucho sacrificio se ha logrado. No dejemos que nos sorprendan los populistas de nuevo cuño, para no vernos en un caso como el de Venezuela, donde la medicina resultó –como lo estamos viendo– muchísimo peor que la enfermedad. Llegaron los populistas prometiendo el cielo y los venezolanos viven un infierno. Tampoco repitamos el "experimento" del mago Funes y sus 351 millones... evaporados.

Aquí, con todo y los tropiezos y pecados conocidos, se ha logrado mucho: los militares han vuelto a los cuarteles y al rol que les manda la Carta Magna. Se ha restablecido el poder civil; los fallos de los tribunales se han respetado, como en los destacados casos de la Sala de lo Constitucional; se ha institucionalizado la alternancia en el poder obedeciendo el mandato de la gente en las urnas. El sistema electoral ha evolucionado.

Estas y otras costosas conquistas son dignas de ser protegidas de los populistas antisistema. Defendámoslas con nuestros votos para que no tengamos que llorar después... inútilmente.