Bajo la cama

Dentro de aquella obsesión de controlar al máximo su imagen e histórica popularidad guiada por lo que dicen las redes sociales y las encuestas, Bukele siempre busca atraer la mirada hacia el punto deseado y esconder todo lo feo y malo. Es el viejo truco del adolescente que a la hora de ordenar su cuarto mete todo rápida y salvajemente bajo su cama.

A fuerza de repetir hasta el infinito la ilusión, el prestidigitador mismo termina creyéndose el subterfugio. Es como Edgar Allan Poe que por las noches verificaba antes de dormirse que ningún monstruo se escondía, justamente, bajo su cama. La cama de Bukele en estos momentos es la cárcel. Por su esencia de enclaustramiento y aislamiento, es efectivamente fácil ignorar y olvidarse de las prisiones, consideradas como micro-sistemas al margen o incluso totalmente fuera de la sociedad. Por facilidad y oportunismo Bukele se abalanza dentro de ese lugar común. Así la cárcel salvadoreña se convierte en el pozo del país, el basurero de su gestión; o más bien la consecuencia concreta de su falta de gestión.

Bukele piensa entonces que puede hacer lo que quiera en las prisiones donde los encarcelados, para él y para muchos compatriotas, hay que admitirlo, pierden de facto su condición de seres humanos. El problema es que al considerar a los criminales como animales uno mismo se convierte en lo que cree ver. Frente a la irracionalidad, locura y maldad siempre debemos alzarnos en todo lo contrario, en las reglas que definen el marco en el que supuestamente vivimos y responden a una idea de la justicia y de la razón.

A los criminales no hay que amenazarlos diciéndoles que en la cárcel se les quitará progresivamente toda la comida y todos sus derechos que tienen y deben tener sea cual sea el crimen cometido y a pesar de lo que pueda costar aceptarlo. Eso es precisamente lo que nos diferencia de ellos y es lo que dicta la religión de la que tanto se reclama el presidente.

Pensemos además en todos los inocentes que sufren el error o la arbitrariedad de un ejecutivo autoritario. Por ello es que también siempre hay que velar por los derechos de los privados de libertad, por ese margen de error del que Bukele se felicita mediante un morboso cinismo. El oficialismo ha anunciado que más de 37 mil detenciones han sido efectuadas desde el principio del estado de excepción y que van a seguir. El Salvador ya es el país con la mayor cantidad de individuos en centros penales. ¿Qué va a pasar entonces más allá de las condiciones de detención cada vez más y más inhumanas? Las injusticias van a acumularse, y con ellas, los inocentes encerrados.

Seguirán esas terribles escenas de personas que piden la liberación de sus familiares de los que no tienen ninguna noticia cuando no salen muertos con signos evidentes de tortura. Eso es el resultado de la negación máxima de lo que debería ser la cárcel: una transición para preparar una reinserción, un nuevo comienzo, y no un punto final definitivo. Pensar que los arrestos masivos con este enfoque y sin una reforma previa del sistema penitenciario son una solución –que pueden esconder nuevas negociaciones secretas con las maras– es un error garrafal. Pues al amontonar todo bajo la cama, esta termina por explotar y quebrarse.