Balance en la cuerda floja

Las acciones del presidente sobre las finanzas del país se asemejan a las de un equilibrista en la cuerda floja, sin red de protección, que por emocionar al público o por su vocación, constantemente se balancea peligrosamente sobre ella, y cuando ha tenido varios sustos de caída, en lugar de ponerse conservador en su acto, lo hace más retador, más peligroso, al límite. El actor de circo despierta la adrenalina de la multitud, los aplausos llegan y le inyecta adrenalina al equilibrista. Si termina bien su acto, los aplausos serán atronadores; si cae y se mata en el intento, se asustarán, pero el show debe continuar, envían los payasos y en breve tiempo, algunas lágrimas y pronto se habrá olvidado. Lo grave es que nuestro equilibrista no juega solo con su salud o su vida, si cae, se lleva a todo el país con él.

Los malabares son agravantes de la crisis de deuda y financiera que enfrentamos, el déficit fiscal no se reduce significativamente, ni su apetito por gastar grande y si no alcanza pedir prestado no se modera, estamos en el límite y algunos funcionarios, los prestamistas e inversionistas internacionales que podrían aliviar nuestra situación lo saben y lo publican en diferentes medios, el Fondo Monetario Internacional, EUA y países de la Unión Europea lo manifiestan en comunicaciones directas al gobierno, la mayoría de las cuales hacen públicas, ponen claro cuál es la salida, una reducción del gasto y un plan fiscal.

Pero condición "sine qua non" (sin la cual no) es de carácter político, transparencia y respeto a las libertades, la de expresión y la de la persona (presos políticos sin debido proceso) y apertura en el frente de la corrupción, actuar sobre los avances de la CICIES defenestrada en que se implica a funcionarios de este gobierno, abrir los libros sobre fondos gastados provenientes de ayuda y préstamos.

A mediados de este año el gobierno creyó que no necesitaría al Fondo Monetario para cerrar 2021 y encarar 2022. La ayuda incondicional del BCIE, el crecimiento económico del PIB, un incremento en las remesas y tasas mayores de recaudación fiscal dieron confianza a Bukele y lanzó el Bitcóin, desde entonces la relación del Gobierno con el Fondo ha sido desafiante.

La realidad forzó un cambio de opinión. Con los bonos salvadoreños cayendo y un pago de $800 millones para enero, se comprendió que el dinero del FMI era fundamental, más aún su aval, que pesa en decisiones de inversionistas privados y multilaterales, Banco Mundial y BID. Cambio de actitud, buscando acercamientos, una misión de burócratas y el hermano del presidente fueron a Washington a limar asperezas. Las reuniones fueron cordiales y pintaban bien. Mientras tanto Bukele envió a la Asamblea la Ley de Agentes Extranjeros, que obligaría a toda persona u organización salvadoreña que reciba fondos del exterior a someterse a registro, inspecciones selectivas y a un nuevo impuesto del 40 % sobre esos ingresos, un ataque a la sociedad civil y medios de comunicación financiados por la cooperación internacional.

Las reacciones diplomáticas fueron durísimas, adiós encanto.

Alcanzar un acuerdo con el Fondo es la salida segura, la red de protección abajo. Bukele se resiste probablemente, para seguir con su voluntad absoluta como regla, sin aceptar presiones internacionales.

El problema para el equilibrista y todos nosotros es que no hay salidas fáciles. La apuesta por el Bitcóin para financiarse no es viable, es riesgosa e ilegal y no soluciona el problema de caja.

China es muy improbable.