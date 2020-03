Bancarrota en vez de enfermarnos

Nunca se había visto un virus que afectara la economía en vez de la salud. Causando un daño exponencial peor, que el riesgo de salud pública. No hay vacuna para la economía; y jamás habrá una. Los memes nos dicen que diariamente muere más gente de hambre que toda la plaga de coronavirus, y seguimos histéricos como que fuera el fin del mundo. Si no tenemos casos confirmados, el virus nos está pegando en la economía y no en la salud.

Los negocios pequeños, los que comercializan verduras, los transportistas, cadenas de almacenamiento, sin líneas de abastecimiento, sin productos o materiales esenciales para producir. Al cerrar fronteras más de un tercio de la economía salvadoreña se paraliza. Para que las exportaciones no sean suspendidas y con las aduanas cerradas, significa que tienen que estar 2 empresas de transporte en la frontera, y hagan el intercambio de mercadería ahí, lo cual suena ilógico. Se paralizan la industria exportadora, las cadenas de distribución, los medicamentos, las empresas transnacionales, etcétera. Todo el mundo paralizado; aunque digamos que no es verdad. Esto debería de alarmar más al gobierno que el mismo virus.

Todos; es obligatorio que dejemos de alarmarnos, obliguémonos a colocar desinfectantes para las manos en cada esquina y en nuestros trabajos; en vez de cerrar nuestras fronteras. Es difícil no entrar en recesión con estas medidas; debería de haber campaña masiva de prevención. Multar al que no haga caso, coordinar esfuerzos, pero no detener la economía.

Necesitamos pensar apropiadamente; los expertos infectólogos lo han dicho repetidas veces. Sin entrar en pánico, vivimos en un país tropical, adonde este virus particularmente, no le gusta vivir. Además, estamos a 45 días a la puerta del verano en el norte (para los geólogos, arriba del trópico de Cáncer), y eso detendrá por sí solo al virus, en Europa y en el Norte de América.

En El Salvador, ya que aún no ha entrado el invierno, deberíamos estar ya combatiendo los zancudos para evitar el dengue, zika y chik, los cuales nos han causado ya suficientes muertes y nunca tomamos acción. 126,000 personas han sido infectadas por el COVID-19 en el mundo, pero la mortalidad es del 3.7 %. Lo más serio es lo rápido que se ha contagiado, pero no es tanto la mortalidad. Los que están en riesgo, al igual que el dengue, son las personas mayores y los inmunodeprimidos.

Taiwán, que está al lado de China, solo ha reportado 50 casos sin cerrar fronteras. Lo lograron mitigar, haciendo al virus lo más inofensivo posible, únicamente siguiendo las medidas personales correctas. Wuhan logró aplanar la curva estadística, únicamente manteniendo a los afectados en sus casas y distantes a la gente sana. Entre más logremos hacer las medidas higiénicas personales, mejor funcionará el sistema de salud. Todo esto mientras aparece la vacuna.