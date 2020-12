Bandera de la Patria: Símbolo Sagrado de El Salvador

Por favor, dejen sus rivalidades políticas de lado y saluden reverentes a nuestro hermoso e impactante Pabellón Nacional que, desde una despejada y fresca mañana de 3 de diciembre, ondea sobre el Masferrari.

Por favor, dejen de lado lo que costó y apreciemos que nuestra capital, carente de monumentos excepcionales, ahora luce nuestro símbolo sagrado en talla XXL.

De acuerdo; no fue barata, pues seguro no está hecha de tela de calzón, y sembrar semejante asta no es 5 de yuca. Ahora bien, despertar nuestro patriotismo no tiene precio. Bueno, sí tiene, pero poquito: Si el millón de capitalinos hacemos la cabuda, 3 centavos per cápita nos costaría; y si dividimos la dolorosa entre los 7 millones que somos, cada uno pone menos la mitad de un centavo.

Mucho más barata la bandera que los $25.5 millones que acabaremos pagando por el Mercado Cuscatlán, desastre del antes alcalde del FMLN, ahora presidente.

Mucho más barata la bandera que los $1.5 millones que nos cuesta la caravana presidencial; que los millones que se chupó Focavisión.

Mucha más barata la bandera que los $1.6 millones anuales que le pagaremos a los publirrelacionistas de Bukele en Washington. Ganga comparada con un barril sin fondo llamado Diario El Salvador. "¿Aún circula?", consulta la lorita Pepita.

Mucho más barata y beneficiosa la bandera que los $1.5 melones que costaron las pasarelas, con todo y ascensores inservibles, desastre del FMLN en el mismo redondel. Casi de choto la bandera, comparada con la Michi, tanto la de senos y hueso como la de hierro.

Infinitamente más barata la bandera que los $350 melones, per cápita, que se bombearon Saca y Funes.

Imaginémonos la oportunidad que representa "la bandera de los $300 mil" para tanto emprendedor que ha sacado la garra en estos tiempos de crisis: barro de Ilobasco, madera de La Palma, cerámica de Llort, algodón de St. Jack’s e Hilasal; ¡venta loca de bellezas con nuestra bandera! ¿Quién se apunta a poner un changarrito en el aeropuerto? Mejor vender por redes, con delivery worldwide.

Nuestra amada bandera nos hace un llamado a defenderla ante el choque de ruin deslealtad y nos empuja a, con nuestra sangre, escribir ¡LIBERTAD!

Fijémonos en nuestro hermoso y colorido escudo sobre la franja blanca; ¿verdad que no tiene estrellas musulmanas? Aprecien el azul intenso de las otras 2 franjas. ¿Verdad que tampoco podemos dejar que un inmaduro y desequilibrado mental pinte el azul de negro?

Les refresco la memoria. Desde 1823, cada uno de los elementos que componen nuestro Escudo Patrio significa algo. El triángulo representa la división de los 3 poderes (por la que la mayoría de los salvadoreños vamos a votar); los 5 soberbios volcanes = los 5 países de la región; el arcoíris representa la Paz; el gorro, la Libertad; y los 14 laureles, cada uno de nuestros departamentos. "Falta Los Ángeles", se da cuenta la lorita.

Oremos: Bandera de la Patria, símbolo sagrado de El Salvador, te saludan reverentes las nuevas generaciones. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos de patriotismo, los laureles de los héroes. Para ti, el respeto de los pueblos y la corona de amor que hoy ceñimos en tus inmortales sienes.

Felicidades, alcalde, por tan poderosa y simbólica idea, mucho más barata que nuestros impuestos derrochados en la campaña de su mal intencionado oponente.

¡¡¡RRRIIIINNNGGGGG!!! Atendamos el llamado de nuestra bandera. Ah, y sí, tómele foto, pero no manejando; simasito me plancho la moto de Hugo.