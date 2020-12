Bandera de la patria, símbolo sagrado de El Salvador

“¿Qué opinión tienes con respecto a la bandera del redondel Masferrer?”, me preguntaron. “Hay mano peluda a simple vista”, fue mi respuesta inmediata.

Esta pregunta me puso a pensar. Primero, yo fui de las que criticaron el gran gasto de una “simple” bandera. En las redes sociales andaba el chambre que se habían gastado $300,000. Si era cierto me parecía totalmente inadmisible gastar semejante suma en tiempos de escasez. No sabía a quién se le atribuía semejante gasto, si al presi o al alcalde, igual me parecía fuera de lugar una cantidad tan exagerada. Además decía el chambre que habían mandado a hacer la bandera a Honduras. ¡Peor todavía! Yo caí en esa trampa. Luego salió el comunicado de Torogoz –empresa de gran trayectoria salvadoreña– diciendo cuánto era el costo de la bandera con todo y poste nuevo. Una cantidad bastante decente para el trabajo ejecutado.

La pregunta es, ¿por qué se rompió la gigantesca bandera tan rápido? Definitivamente no me equivoqué. Hubo mano peluda. Hoy en día no puede esconderse nada y dice la Biblia que no hay nada oculto debajo del sol que no se descubra. En tiempos bíblicos no existían las cámaras ni las redes sociales, y sin embargo, todo lo que ocultamos, nuestros pecados y nuestros aciertos, salen a luz, SIEMPRE, tarde o temprano.

Hay fotos rondando en las redes sociales de una persona malintencionada, cerca de la medianoche, que se puso a jugar con un dron supuestamente ya con el propósito de dañar la bandera. ¡Qué irresponsable! De una vez, dañaba la inversión de menos de cinco mil dólares (y no trescientos mil) y a la pasadita, dañaba la imagen del alcalde. Y casualmente, el personaje es de un partido diferente al del alcalde. ¿Por qué hay tanta maldad tratando de desprestigiar a otros que son opuestos al partido en el gobierno? ¿Cuál es el propósito?

Ya bastantes problemas tiene nuestro bello terruño. Aprendamos a jugar limpio. Dice la Biblia que todo lo que uno siembra eso mismo cosecharemos con creces. Si siembras maldad, recogerás maldad contra ti. Si siembras discordia, cosecharás muchos pleitos. Si siembras odio, cosecharás envidias, pleitos y venganzas. Si siembras el bien, cosecharás el bien y la prosperidad para ti y para tu hogar.

La bandera se veía majestuosa, y creó envidia. Merecemos una buena bandera en estos tiempos difíciles. Cuidemos lo nuestro y sembremos el bien. Estoy cansada de tanto odio y división que escuchamos y vemos todos los días. Más intensificado entre el partido de gobierno y todo aquel que no está de acuerdo. Pero esta discordia no es solo en nuestra patria. En Estados Unidos se dividió la gente con un partido y con el otro, también mucha discordia con la famosa frase “Black Lives Matter” (La Vida de los Negros Importa) que creó otra discordia encima de la contienda política. Los mismos norteamericanos de descendencia afroamericana estaban en desacuerdo porque TODAS las vidas importan: blancas, negras, latinos, orientales, etcétera.

Ya basta, El Salvador merece un mejor país y esto depende de TI y de MÍ. No de ningún gobierno ni alcalde. Sembremos el bien y la misericordia para cosechar paz, lealtad, armonía, y un ambiente de prosperidad. Ya 2020 ha sido demasiado difícil, desde políticamente, hasta catastróficamente con los desastres naturales y encima la pandemia. Que Dios nos ilumine haciendo el bien en nuestro metro cuadrado, seas civil, político, policía, soldado, empresario, empleado, emprendedor, comerciante informal, empresario, estudiante, bachiller, profesional, hijo, padre, madre. TODOS cambiemos nuestra actitud y hagamos el bien.

Yo he escogido hacer el bien en mi familia y con los jóvenes, las mujeres y en especial con chicas embarazadas. ¿Tú qué estás haciendo? Si no sabes qué hacer, ayúdame a hacer el bien. Tus donaciones son necesarias para ayudar al prójimo. Hagamos Bien El Salvador.

Escríbenos a hagamosbienelsalvador@gmail.com y sé parte de la solución y no del problema. Bendiciones.

Ana Lillian Munguía de González

Directora ejecutiva, Fundación Hagamos Bien El Salvador / Heartbeat El Salvador