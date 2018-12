María de la Paz y Cristina fueron mis abuelas. Ahora están en el cielo, gozando un spa de arcoíris, apapachadas por los querubines.

Orgullosa hija del Chaparrastique, a María de la Paz la conocí a través del cariño y ternura que mana a borbotones de Rebeca, su hija, que acaso por la ausencia de la abuela siempre me ha querido como si tuviera dos corazones. Mientras a Cristina la disfruté en largas vacaciones con sabor a cebada y pan dulce en Las Delicias.

Mi recuerdo más entrañable de Cristina está referido a las Navidades, diciembres que tengo clavados en mi memoria por un nacimiento y por una visita.

El nacimiento era espectacular, preciosista, una miniatura de aquel mundo adulto entonces ancho, ajeno e intimidatorio. Componían la escena tres círculos: en el primero se juntaban los pastorcillos –algunos de ellos, más chapudos que la Barbie–; la Virgen María, los Reyes, el tradicional asocio de asno y buey y una profusión de ovejas que ya quisiera Cash Luna.

Una corte de ángeles constituía el segundo círculo, incluyendo a un arcángel Gabriel de coraza plateada del que durante años sospeché era Iron Man.

Pero el espectáculo estaba en la tercera fila, tan heterogénea como un tríptico de El Bosco. Ahí convivían un Satanás chulada y chulón, color carmesí encendido que siempre iba en una esquina, lejos de la acción; un borracho de mediana edad, unas señoras que vendían de todo y unos tipos de saco y corbata, supongo que abogados aunque quizá algo peor. Poco menos que el Salón Azul.

Lo que nunca faltaba en aquel belén eran soldados que hasta donde yo entendía vestían de distintos colores; alguna vez uno de mis primos me explicó que no todos eran soldados, sino que algunos, los de gris, eran Policía de Hacienda, y los de casco más bonito eran Guardia Nacional. No sé cómo concilié el sueño aquella noche.

En contemplación de ese cosmos de aserrín, cristal y barro, mis horas se hacían cortas, lo mismo que mis vacaciones entre los cuidados de la abuela. El solaz de esos feriados tecleños era rara vez roto por algún visitante que no fueran Lito o Chus, mis tíos, la felicidad en dos tomos, o la impagable sonrisa de la tía Tanchito.

Por un protocolo inmutable e invisible, mi abuela, que era costurera, no recibía clientes después de las 4. La cinta métrica y el alfiletero no veían nunca el atardecer.

Una tarde de tantas, Cristina recibió una visita, una amiga suya, consternada. Sentado en el tabanco, leyendo periódicos viejos, apenas alcancé a escuchar que alguien había muerto, que no había para sus exequias. Y luego llanto. Y luego un silencio, y una puerta cerrarse.

Esa semana, en la mesa hubo menos. Y también en la refrigeradora, si lo sabré yo que la abría 200 veces diarias. Pero la abuela, que sabía que yo sabía, no comentó nada, nunca. Solo juro que en alguna de las tardes posteriores, la escuché tararear una canción.

Nunca le agradecí a Cristina por todo lo que me enseñó esa y otras tantas veces sin decirme una palabra. De su bello corazón aprendí la dignidad de ciertos silencios. Me habría gustado decirte todo lo que te amé, abuela.

Disculpen, mis amigos, este exabrupto íntimo, pero es solo el contexto absolutorio para pedirles que mañana, antes de la desgraciada pólvora, del pollo con esteroides y de la epidemia de ternura por WhatsApp, se acuerden de sus abuelos. Un te quiero de verdad siempre queda bien puesto.