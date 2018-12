Bartolinas en sedes policiales

Las bartolinas policiales fueron diseñadas para mantener a personas en detención provisional pero con un perfil bajo de peligrosidad, y por un espacio no mayor a setenta y dos horas, lo cual en la práctica no se cumplió, y se llegó a niveles de alto hacinamiento, y de mantener en detención provisional a personas con altos niveles de peligrosidad. En las mismas no ha existido diferencia entre personas por delitos menores, detenidos por desórdenes públicos como los que se generan antes, durante y después de un partido de fútbol de nuestra liga de fútbol, tránsito, y otros para tenerlos en la misma bartolina con cabecillas de estructuras criminales, se han cometido hasta homicidios en el interior de ellas.

Estas bartolinas en sedes de la policía a nivel nacional en su mayoría no cumplen con las condiciones de seguridad física, tecnología, se utiliza y se empeña una cantidad de recursos policiales para vigilar las mismas, y se descuidan tareas como seguridad pública, no existe servicio de alimentación porque no hay presupuesto asignado, existen altos riesgos de fuga y existe evidencia de varios criminales que se escaparon por la debilidad física de las mismas, y diferentes vulnerabilidades, no existe acceso a servicios de salud, duermen en el piso y algunos por el hacinamiento tienen que turnarse, o en las famosas hamacas ingeniosas, condiciones de extremas temperaturas por diseño, y por el mismo hacinamiento.

Este ha sido un problema que no se había querido resolver, no existía la voluntad política para hacerlo, pero esta semana a iniciativa del Ministerio de Justicia y Seguridad fue aprobado en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad el respectivo dictamen n.º 14 por unanimidad de todos los partidos políticos, y en la sesión plenaria ordinaria n.º 27 fue aprobado por el pleno con 52 votos el denominado "Decreto transitorio para el cumplimiento de la orden judicial de ingreso en los centros penitenciarios de personas privadas de libertad que se encuentran en bartolinas policiales", con esto además la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo se ubican en la dirección de cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de combatir y erradicar el hacinamiento carcelario, así como que las bartolinas alberguen a quienes son detenidos por 72 horas antes de ser acusados en los tribunales, dicho decreto tiene vigencia de un año. Y tiene el visto bueno de jueces de vigilancia penitenciaria y del Ministerio Público.

Los efectos prácticos de este decreto transitorio son que en una primera fase serán trasladadas aproximadamente 3,000 personas detenidas provisionalmente en dichas bartolinas de la policía hacia centros penitenciarios sin autorización previa de un juez, y evitar todo el proceso burocrático que esto implica; la Dirección de Centros Penales quedará obligada a informar dentro de las próximas 24 horas después del traslado al juez y a la Fiscalía General de la República, y a generar las condiciones para habilitar espacios para informar de inmediato a los familiares de los detenidos sobre el traslado.

Felicidades, agradecimientos y bendiciones al Gobierno, Ministerio de Justicia y Seguridad, Comisión de Seguridad Pública en pleno, diputados y diputadas que votaron por el decreto transitorio, a la UTE, jueces de vigilancia penitenciaria, FGR, PDDH, PGR, por combatir y erradicar el hacinamiento carcelario.