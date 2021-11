En El Salvador, la agenda de la atención pública cambia todos los días, con la colaboración e interés del régimen. Una semana es el cripto milagro, la otra es por alguna bizarra encuesta de popularidad, o el hospital veterinario con las "ganancias" dejadas por el bitcóin, y así sucesivamente. En las últimas horas, luego de las primeras muestras de resquebrajamiento de la fracción oficialista en el parlamento, se habla temerariamente de la injerencia estadounidense en la política nacional y de las desafortunadas declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa sobre sus propios colegas de partido.

Todo eso es de interés del gobierno, que se encuentra en una carrera contra el tiempo: las elecciones se le han quedado lejos considerando la acelerada erosión de imagen de la administración Bukele. Cualquier tema, por insignificante, ridículo o inconveniente que parezca, les gana tiempo para intoxicar lo poco que queda de institucionalidad y entender mejor lo que hasta ahora es un disenso estrictamente ciudadano, expresado en marchas y en mayoritarias críticas en las redes sociales.

Mejor aún para el régimen y peor para la nación es que cada semana agotada en discutir sobre minucias y bagatelas es una semana más desperdiciada en la discusión de los temas más urgentes: la pandemia, la crisis económica y la escalada delincuencial. El presidente y sus amanuenses en los tres poderes del Estado no se expresan al respecto sino eventualmente y con tal nivel intelectual y moral que lo mejor que se les ocurre es decir, como profirió un diputado de GANA, que cada quien debe cuidarse porque la Policía no puede ponerle un agente a cada ciudadano. Acaso por eso mismo es que se les ha prohibido expresarse al respecto, para evitarles esas vergüenzas.

Octubre fue el mes más letal en el más de año y medio de pandemia en el país. Y sin embargo, lo único que se le ocurrió al oficialismo fue pedir que si la gente sigue marchando contra el gobierno lo haga con mascarilla, mientras mantiene abiertos los bares, discotecas y estadios. En el largo aliento, el manejo de la crisis sanitaria ha sido deficiente; lo que se ganó con un plan de vacunación acelerado y masivo se ha perdido con la comunicación deficiente, la opacidad en el gasto, las licencias a terceros para enriquecerse con la crisis y ahora el secuestro de la información fundamental sobre letalidad y capacidad hospitalaria

Efecto inevitable de la pandemia es la crisis económica; se han perdido empleo, liquidez y músculo financiero. La locura de su criptomoneda, la inseguridad jurídica para los inversionistas y el anacrónico discurso antiyanqui, más el despilfarro en el gasto público y la calidad del gabinete económico de Bukele de paria ante los organismos multilaterales no han hecho más que agravar las condiciones. Pero ante el aumento en el costo de la vida, al presidente sólo se le ocurre anunciar ofertas a través de su billetera digital, sin duda otro episodio de lo desconectado que está, de la burbuja en la que viven él y su círculo.

Y en la desembocadura del empobrecimiento, consecuencia de la precariedad de la economía pero también de lo errático del comportamiento gubernamental en el tema pandilleril, asistimos a una ola delincuencial que se manifiesta con homicidios y con desapariciones día a día, semana a semana. Pero si las fosas y cementerios clandestinos no han merecido ni una declaración del presidente, si sobre el asesino de Chalchuapa apenas se ha tejido una hipótesis que el ministerio público se esmera en mantener en las sombras, mucho menos escucharemos al régimen solidarizándose con las familias de los cientos de deudos de la violencia. Para ellos, si no abona a tu discurso, no lo menciones ni lo reconozcas.

Por eso, tanto la familia de nuestro colega y colaborador Jesús Guzmán, ultimado ayer mientras se dirigía a repartir el periódico como todos los días, como esta empresa en la que laboró durante una década, no esperan solidaridad alguna de las autoridades.

Era Jesús un hombre trabajador, entregado y dedicado a su oficio que sacaba lo mejor de sí cada madrugada para llevar el sustento a su familia. Un salvadoreño emprendedor, un ciudadano honrado y un patriota como los miles que construyen el futuro de El Salvador de sol a sol. Le recordaremos siempre.

Desde la consternación por la que pasamos, esperamos y demandamos que los hechos sean investigados, que se informe oportuna y respetuosamente a los deudos y que en este como en todos los crímenes que se cometen a diario en el país, el Estado honre su mandato constitucional de reconocer en las personas el origen y el fin de su actividad.

Ya basta de matizar los derechos de los ciudadanos y los deberes de las autoridades. Ya basta de soslayar el drama que los ciudadanos viven a diario en las muchas zonas controladas por los delincuentes. Ya es hora de que los ciudadanos establezcan de lo que debe hablarse, sea o no sea conveniente para quienes ejercen temporalmente el poder. Basta ya.