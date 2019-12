¡Basta ya con la rebautizadera!

"Hubo rucu rucu de la isla caribeña", dice una vecina. No me consta, pero quizás, pues en dos patadas, el presidente wanna be rellenó los baches, pintó las cunetas, podó los matochos e izó nomenclatura con el nuevo nombre.

No se preocupen, vecinos horrorizados. Tengan por seguro que los recibos de la luz, el agua y el teléfono les seguirán llegando, y bien cholos. No tienen que molestarse sacando DUI con su nueva dirección y, tranquilos, seguirán teniendo derecho a su propiedad.

Complejo de cura el de tanto funcionario que le agarra por rebautizar edificios, bulevares, monumentos, calles, estadios, redondeles, parques, cementerios y aeropuertos. "Complejo de chucho aguacatero dejando su miadita por todos lados", agrega la lorita Pepita.

Yo les recomiendo, señores vecinos que, para darle in the neck al cambio de nombre, contraten un bufete ($$$$), pues no es así por así. Lozano, abogado maratonista, dice que la ley les da permiso a los alcaldes, pero les obliga a cumplir una consulta vecinal y, como no les preguntaron su opinión, llevan las de ganar.

Así como ganó el entonces alcalde Bukele, ahora flamante presidente, cuando le devolvió el nombre al Venezuela y a la San Antonio Abad, antes Arturo Castellanos y Roberto d’Aubuisson. ¿Y ahora que rompimos con Venezuela, cómo se irá a llamar el bulevar? A) China B) Catar C) Japón. ¿Quién da más?

Miren, alcaldes: A los salvadoreños no nos calan los nuevos nombres. Para muestra un montón de botones; súbanse a mi Uber:

Arranquemos en CIFCO, cerquita del Sergio de Mello, y busquemos al Hermano Cercano, bajando por la Manuel Enrique, o la Monseñor Romero. Del Hermano Cercano, un solo chollón al Óscar Arnulfo Romero y Gorrita.

"Un momento, a mí háblenme en Sibar", suplica el Uber: Arranquemos en la Feria, cerquita del Hipódromo, y busquemos al Hermano Mojado, bajando por la calle a Tecla, o la Diego. Del Hermano Mojado, un solo chollón a Comalapa. "$22 dolaritos, $6 menos que ACACIA".

El sábado pasado bailé en el Golden Fest, en el Flor Blanca, no en el Mágico. Antes saqué chirilicas en el cajero del Cuscatlán, no Citi; el que está cruzando por Kismet, no La Curacao, y punto final a la noche en el Camino Real, no en el Inter; mucho más cómodo que Mariona, no La Esperanza.

¡Basta ya con la rebautizadera!

El colmo es que hasta la Puerta del Diablo trataron de cambiarle Diablo por Jesús. ¿Vea que suena raro "vamos a la Puerta de Jesús? Algún día, ojalá que sí, pero todavía no.

Sigamos en Uber: Miren qué chulo el redondel Los Torogoces, no Arturo Rivera y Damas. ¿Sabía que el "nombre oficial" de Luceiro es Uruguay? Yo tampoco. Bajemos por la Diagonal Universitaria, no por la Gustavo Guerrero. Yo cuidé urnas en ese parque, se llama Centenario, no Juan Manuel Rodríguez. Echémonos una minuta mieluda en la 3ª, no la Schafik. Tienen que tomar el tour nocturno de los Ilustres, no del Panteón de los Grandes Hombres. Aunque me consta que ahí descansan en paz grandes hombres, uno de ellos mi papá.

Entonces, vecinos, a luchar por recuperar su calle de siempre. Agarren envión con esta nota, asesórense legalmente, soliciten información en [email protected], alcen su voz en las redes: #bastayaconlarebautizadera y, si no funciona, cacerolazos en el despacho de Meison, luciendo camisetas y pancartas impresas con: ES CALLE EL MIRADOR, NO REPÚBLICA DOMINICANA.

Mientras tanto, no se desesperen. Le cambien o no le cambien el nombre, los salvadoreños la seguiremos llamando calle El Mirador, por los siglos de los siglos, amén.

"Y yo seguiré siendo Lorita Pepita, aunque me digás Lorita Putita".