biblioteca

La tecnología es muy buena, nos vuelve diestros, pero la literatura nos vuelve panópticos, amplios, hay cultura de despotricar, perseguir políticos, entramados de conjeturas y aseverar ciertas. Confrontación como estrategia para evadir, quizás porque no soy muy adicto a las noticias, pero no he visto ningún funcionario de la nueva hornada que diga que está leyendo algún libro, no manejan lenguaje, gesticulación.

Robert Greene es un autor de varios libros que cambiaron mi vida, verbigracia "Las 48 leyes del Poder", este libro lo he leído unas diez veces; después quedé fascinado con "Las 33 estrategias de la guerra"; posteriormente quedé absorto con "El arte de la seducción", la seducción es el más astuto, esquivo y útil sistema de poder; y el último libro que he leído es "Las leyes de la naturaleza humana", del mismo autor. Modestia aparte, en mi longeva vida he leído más de cinco mil libros.

Mi padre siempre con su retintín lee, lee, lee, heredé esa disciplina, quiero aclarar que no soy filólogo, gramático, ni ortográfico, simplemente un tozudo lector que goza y disfruta de la lectura, me ha ayudado a conocer la naturaleza humana y comprenderla, y conocerme un poco. En mis inicios me encantó y me sigue gustando la filosofía de don José Ortega y Gasset, mi existencia dio un giro con Baltasar Gracián y "El arte de la prudencia", así sucesivamente los clásicos y grandes filósofos modernos. Actualmente la narrativa de la escritora María Dueñas me tiene embebido.

En el libro "Ética nicomáquea", Aristóteles menciona: "La magnanimidad o grandeza del alma, como su nombre lo indica, solo se aplica a las grandes cosas". No se necesita recurrir a una pitonisa para observar la poca cultura libresca que existe en la clase política actual, cinco minutos bastan para conocer el nivel cultural.

En El Salvador estamos carentes de fe, autoestima baja, la primera impresión de las personas y cosas nos embelesa porque no leemos. Hay cultura de artistas, peripecias de futbolistas, hace algún tiempo leí que una persona manifestaba que no podía hipotecar dos horas de su vida en un partido de fútbol, un catedrático de hace largo tiempo me comentaba que lo invitaban a fiestas gubernamentales y al pasar quince minutos conversando oyendo bagatelas, le daba sueño, bostezaba y se retiraba.

Se habla de una nueva biblioteca en la capital, hay que remozar las de los departamentos, dicen que algunas están descuidadas. Soy un mar de anécdotas y eso es lo que me hace tan feliz, leí en alguna parte que una ciudad se distingue por su palacio municipal, su catedral o parroquia, su museo y una buena biblioteca, hay gente de otros países que leen en cantidades industriales y cuando nos visitan preguntan por las bibliotecas. Tengo una felona imaginación y muy traicionera: pienso que los funcionarios salvadoreños que van a inaugurar la nueva biblioteca solamente ese día se les va a ver y cuando dejen el cargo pasen y digan "esa la inauguré yo". Bueno, qué le vamos a hacer, mi súplica es que lean, si supieran lo realizado como persona que uno se siente y no estamos hablando de plata, este es otro mundo.