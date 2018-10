Bibliotecas Nelson Mandela

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) dio inicio a la campaña "Un Libro para la libertad", con el objetivo de crear bibliotecas en cada centro penitenciario del país.

Dichas bibliotecas están inspiradas en las reglas del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela, quien por haber estado recluido en prisión fue un férreo defensor de los procesos de rehabilitación, reinserción y respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.

Para ello, los diferentes centros penitenciarios, las oficinas donde se extienden antecedentes penales y en la misma DGCP se han vuelto lugares de recepción de textos.

La iniciativa busca que los internos tengan acceso a textos con temáticas variadas: desde el conocimiento científico hasta las obras literarias, incluyendo textos espirituales, filosóficos, poesía, de autoayuda, con temas de derechos y obligaciones para el cuidado respeto de las leyes y para reforzar el aprendizaje de la población privada de libertad.

En el caso específico de los internos, tener acceso a estas bibliotecas será una herramienta eficaz en cuanto a su transformación interior, conduciéndolos a liberar su mente de forma positiva, reforzando su autoestima, ayudándolos a tomar mejores decisiones, y en su proceso de reinserción en la sociedad. Se pretende desarrollar hábitos de lectura, fomentar el amor al arte y la cultura, contribuyendo al desarrollo de los privados de libertad. Por medio de la lectura se adquiere fortalecimiento cognitivo conductual ya que es literatura constructiva que está revisada y autorizada por los consejos criminológicos respectivos.

Este componente forma parte del exitoso proyecto denominado "Yo Cambio" como parte de sus siete componentes entre los cuales puedo mencionar: la educación, arte y cultura; además de combatir el ocio carcelario, es importante destacar que los internos no pasarán el día leyendo, sino que tienen que desarrollar los diferentes programas de educación y trabajo, pero en los momentos que se determina por medio de cada administración, podrán leer y desarrollar sus trabajos de investigación y tareas, como de formación de hábitos y conocimientos.

Esta iniciativa de la donación de libros ha tenido una gran receptividad y apoyo de ciudadanos, organizaciones, embajadas como la de Estados Unidos de Norteamérica, funcionarios, empresarios, miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la UTE del Sector Justicia con su apoyo incondicional, y a la fecha son más de 3,000 libros los que se han recibido.

Para esta campaña no hay fecha límite, ni de cantidad de libros a recibir, ya que como es primera vez que se desarrolla desde la fundación de los centros penales en el país, ella misma ya representa un éxito y un gran paso en el sistema penitenciario.

Le invito a usted que pueda sumarse a esta excelente iniciativa, y done un libro nuevo, o usado en buen estado, revise en casa, le aseguro que tiene al menos un libro que ya no utiliza o que puede donar, será una gran bendición en los centros penales, y estará aportando al proceso de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad. La invitación es extensiva para las universidades, librerías, casas editoriales y distribuidoras de libros, que apoyen este esfuerzo, y la empresa privada. Puede escribir a [email protected] para colaborar y hacerlos llegar a la DGCP si no dispone de tiempo.