Biden y Trump, el tenso final de una campaña polarizada

El singular aparato electoral de Estados Unidos, en el cual no se premia per se la mayoría absoluta o voto popular sino qué tan esparcida territorialmente está la aprobación del candidato, o voto electoral, no tiene parangón en ningún otro sistema político. Que la crónica institucional y constitucional norteamericana gozara de continuidad sin paréntesis desde hace dos siglos y medio explica esa peculiaridad.

Obligatoria nota al pie es que las reglas electorales no cambiaron en ese periplo pese a la transformación sufrida por la nación norteña, una que supuso la alguna vez revolucionaria y ahora granítica lógica bipartidista.

Y aunque el voto popular bastaría para definir las elecciones en cualquier otro país, no es el caso en la batalla Biden-Trump, cuyo final ha sido tenso, convertido en un espectáculo de alto calibre merced a la creatividad de los principales medios de aquel país. Con independencia del resultado, se aproximan días de mucha tensión en Estados Unidos, el resultado de la polarización que la figura y el discurso del presidente han generado en el ánimo norteamericano.

Trump levantó un muro, y sin echar mano de un solo ladrillo. Es un muro que desde su potente campaña hace cuatro años impide a la fecha que esa sociedad aborde sin pasiones los temas ineludibles de su agenda, tanto doméstica como regional. Es el muro de la crispación, un grado de la pasión que obnubila el juicio e impide encontrar términos medios cuando se habla de asimilación o identidad, de supremacismo o tolerancia, de caudillos o instituciones.

Qué es la patria y hasta a dónde debes llegar para defenderla ha sido una de las líneas discursivas fundamentales del cuatrienio trumpista, un eje sobre el cual algunos construyen teoría democrática y otros, un concepto racista. La conclusión intelectual es lo de menos: cada vez que la respuesta a esa interrogante fue apasionada, visceral, emocional, Trump ganó. Es que esta familia de especímenes políticos es como el ojo de un huracán, y se alimenta de todo lo que se mueve alrededor suyo excepto la indiferencia.

Así pues, que la discusión pública en Estados Unidos regrese a la temperatura de hace cuatro años no será automático aun si hay relevo en la Casa Blanca; las febriles horas y días que se acercan, en la discusión de los resultados electorales, lo corroborarán.

Hay matices de la política exterior que podrían cambiar con un triunfo del candidato demócrata; la magnificación de esos efectos inclina a algunos sectores de nuestra vida nacional a desear un resultado en tal o cual dirección.

En el escenario pospandémico a Estados Unidos, ya sea gobernado por los demócratas o los republicanos, le interesa tener buenos socios, aliados en la contención de la influencia china en su vecindario, que no le supongan innecesarias tensiones por sus taras domésticas.

Sí, tal cual se encuentra El Salvador, con el conflicto de poderes azuzado desde el Ejecutivo, con lo volátil de su clima de negocios y su ambigua posición en el tema chino, no es el mejor prospecto para asociarte. Y que lo sea en el mediano plazo depende menos de los resultados electorales norteamericanos que del restablecimiento del balance democrático en nuestro país.

La administración de Biden puede ser menos tolerante que la de Trump ante las licencias que la presidencia salvadoreña se toma en ciertos asuntos domésticos, especialmente en los relacionados con el Estado de derecho; eso nunca será más importante que nuestra propia tolerancia.