Bien por el primer paso, ahora ¿qué sigue?

Después de los desastrosos resultados que obtuvo el FMLN en las pasadas elecciones, es positivo que la necesidad de renovación sea considerada como la opción a seguir, situación que finalmente fue escuchada por la dirigencia, a quienes debo reconocer la decisión de adelantar las elecciones internas, pero esa decisión solo es el primer paso, eso y nada más que eso.

Este proceso debe ser ordenado y responsable, velando por que esta reinvención no responda únicamente al fatídico resultado, sino a una visión de largo plazo, que permita unión a lo interno, para poder reconectarnos con aquellos que simpatizan con nuestros principios e ideales, y están dispuestos a depositar su esperanza y confianza para ser representados por el FMLN en los espacios de toma de decisión.

Si queremos resultados distintos debemos hacer las cosas distintas, esto requiere cambiar estilos, discursos y personas cuyos métodos evidentemente no han cambiado pese a las señales que venimos viendo, y que, si ellos salieran de esa burbuja roja de confort, también podrían ver; esos son algunos de los cambios que la población espera, demostremos que hemos entendido el mensaje, que vamos a dar un giro al timón y regresar a lo que en su momento nos convirtió en su opción política.

Pero ya pasaron tres semanas desde ese primer paso, y ahora ¿qué sigue?; considero que se deben redefinir las elecciones internas, designar una nueva Comisión Especial Electoral, establecer un proceso transparente, justo, abierto y democrático con igualdad de condiciones. A esto se suma la urgente necesidad de abrir el padrón de afiliados para que aquellos, quienes legítimamente creen aún en el proyecto, puedan incorporarse o reincorporarse. Finalmente garantizar que esta renovación sea real y no aparente, evitando las "unciones" y la repartición de cuotas; lo que todos esperamos es una nueva generación de dirigentes que retome el rumbo para volver al FMLN una opción para el país.

Podrán decir que estas propuestas acrecentarían la división interna o pueden decir que mi posición carece de objetividad; pero a quien piense así solo le pido que reflexione en esto: ¿cómo se puede pensar que las cosas se están haciendo bien si hay más de 1.1 millones de personas que en cinco años dejaron de creer en nuestro proyecto? No solo simpatizantes, sino también militantes e incluso afiliados, ¿acaso la unión interna se logra callando a quienes no están de acuerdo con algo? Estoy seguro que no, y los resultados del 3 de febrero me dan la razón.

Siendo fiel a mi formación, ideología y convicción, y a lo que en su momento motivó y justificó la lucha, debo expresar mi pensar y sentir, y así lo deberíamos hacer todos; de haberlo hecho, la historia sería distinta, ahora nos toca aprender de lo que sucedió y a partir de allí reinventarnos, si no simplemente resignarnos, el momento es ahora; bien por el primer paso, ahora ¿qué sigue?