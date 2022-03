Audio

Bienvenidos al infierno

Rusia invadió Ucrania. En pleno siglo XXI ha empezado una nueva guerra. La irracionalidad de un líder autoritario le ganó a los llamados que estaba haciendo el mundo para detener un conflicto que tendrá grandes repercusiones en la vida de millones de habitantes y en la economía mundial. Ya lo estamos sufriendo todos con el aumento generalizado de los precios de los combustibles, y el efecto que eso tiene en los precios de todo. Son las consecuencias de las actuaciones de un líder obcecado que ha declarado que quiere recuperar los territorios que antes conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Por eso la preocupación de las economías más desarrolladas del mundo. Otro líder autoritario que sus ambiciones de poder lo hacen desconocer la historia, la dignidad humana, y el sufrimiento que sus acciones le ocasionan a todo el mundo, principalmente los que viven y padecen las condiciones más vulnerables. La UNICEF estima que la vida y el desarrollo de 7.5 millones de niños están en riesgo.

Los países occidentales están agotando todos los recursos para evitar una escalada militar que ocasione mayor destrucción, hambre, muerte, atraso y migración. Nada justifica una acción como la que ha tomado Vladimir Putin. Joschka Fischer, quien fue vicecanciller de Alemania de 1998 a 2005, dijo que no ha habido un evento comparable en Europa desde la era de Hitler. Así es la gravedad de la situación. Merece el repudio y la condena mundial, pero no basta con declaraciones grandilocuentes. Es irónico que en las circunstancias actuales, Rusia presida el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son hechos que hacen pensar que el mundo necesita un orden y liderazgos diferentes para tomar acciones más severas cuando las acciones de un líder ocasionan daño y sufrimiento que perdurarán durante muchos años y afectarán el desarrollo de varias generaciones. Las medidas que se están tomando para detener sus acciones buscan ahogar la economía rusa que es relativamente pequeña. El pueblo ruso también va a sufrir pero no pueden hacer nada cuando los gobierna un cínico exagente de la temida policía secreta, que controla todo el aparato del Estado desde hace más de 20 años.

Mientras hacemos estas reflexiones han pasado siete días del inicio de los ataques. Las escenas que dejan los bombardeos y los avances de las tropas y la artillería pesada, las noticias de cientos de muertos y heridos, destrucción de viviendas e infraestructura, y las imágenes que muestran el temor, angustia y sufrimiento de miles de ucranianos inocentes que han dejado sus viviendas para refugiarse en albergues o han huido de su país, así como los mensajes de odio, venganza y resentimiento de las partes beligerantes son desgarradoras. "Bienvenidos al infierno" declaró un general ucraniano cuando explicó que su país estaba preparado para defenderse. Son heridas que dejarán marcadas para siempre la vida de millones de ucranianos y el mundo entero que está siendo testigo de estos hechos. Es inconcebible que a estas alturas del desarrollo de la humanidad ese sufrimiento no haya calado en los líderes de las potencias mundiales para dejar de destinar millones de dólares para matar y destruir, y los que se van a necesitar para la reconstrucción. Por esto hay que reconocer que cualquier conflicto bélico es un fracaso para toda la humanidad.

El resultado de este conflicto determinará el futuro del mundo y cambiará el mapa geopolítico, así como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora el conflicto no será para repartirse el mundo entre un bloque socialista y otro capitalista, sino que entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios. El régimen autoritario de China está atento al desenvolvimiento de los acontecimientos, y la forma en que actuarán las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea para evitar la caída del régimen de Ucrania. Si se siguen mostrando débiles, fragmentados y timoratos, a pesar de los golpes que están recibiendo sus economías, estarán dando la pauta para que puedan avanzar en sus planes expansionistas. El desenlace del conflicto entre China y Taiwán puede ser el siguiente episodio del drama que estamos presenciando.