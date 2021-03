Bienvenidos al reino de Focatenango

Según hemos oído por ahí, el magnífico sultán de oriente, señor de focatepeque y califa de golondrilandia; amo de su ciudad capital san golotenango, regida a partir de mayo por su gran visir, pronto presentará una pieza de correspondencia a la Asamblea, para que por mayoría calificada, se acepte el cambio de nombre para la región a "Focatenango".

Todos los gobernadores de las ínsulas menores y de las cabeceras controladas ya por el magnánimo emperador tienen claro que después de Dios, solo el sultán; y en algunos casos, antes que Él, como lo demostró con sus acciones el gran señor de Ushul-Után, antes sacerdote y hoy pagano, quien pronto le cambiará el nombre a su ciudad por uno más adecuado, como bukelitán.

Junto al omnipotente señor de señores, el lord oscuro, caballero de la mentira y regente del imperio, están los demás visires menores que han de colonizar casi toda la comarca de la otrora República independiente de La Sonrisa y que junto a los flamantes senadores de la nueva era, estarán deseosos de levantar la pezuña cada vez que se necesite votación calificada.

De hecho, la idea es que la nueva Asamblea ya no tenga Comisiones, dado que todas las leyes serán remitidas directamente desde el palacio dictatorial (antes Casa Presidencial) para que sus lacayos en el congreso aprueben sin dilación préstamos, ordenanzas y tributos exigidos por el supremo lord oscuro, para su beneplácito. Así, antes de la nueva toma de posesión del lacayato (neologismo que pretende insinuar el triunfo de los lacayos) el amo de Focatenango ordenó una nueva cadena de radio y televisión, no para anunciar algo trascendental, como solían ser las anteriores al califa, sino para comentarle a sus seguidores descerebrados y a más de algún valiente que tuvo las agallas de oírlo, que por su decisión magnánima, ¡los nuevos diputados no viajarían!

¡Habrase visto! Ahora el semidiós que encarna al Pueblo (según su pobrísimo entendimiento y su garrafal soberbia) también le ordena a la Asamblea Legislativa qué hacer, cuándo viajar y qué comer. ¡Qué pena que al jefe de los iluminati no se le ocurrió bajarles los sueldos, quitarles los vehículos blindados o los 12 mil dólares para "asesores" de los que ya disfrutan algunos otros santos inmaculados, como los hermanos golondrejos del Partido GANgA (o como sea que se escriba, que no me importa).

El cinismo y la desvergüenza de los seguidores del nuevo orden son inauditos; desde hace dos años han desobedecido o saltado todas las leyes que se les ha ocurrido; y su desfachatez y falta de límites ha sido macabra. Han comerciado entre ellos y con sus familiares; y han sobrevendido al Pueblo insumos vencidos y comprados con la más dudosa de las procedencias, desde Sinaloa, México o quién sabe de dónde, trayendo alimentos adulterados para ser entregados en una asquerosa campaña adelantada, en donde además ofertaron computadoras y vacunas, para ganarse el favor de los más ingenuos; que desafortunadamente son la mayoría en este terruño bendito, hoy mancillado por la lacra más pestilente.

Lo que podemos ver como un cuento, o una historia de terror, es lo que genuinamente está pasando en el que alguna vez fue llamado El Pulgarcito, que ha visto pasar a lo largo de su historia a grandes hombres y mujeres; pero también ha tenido que enfrentar la corrupción y la indiferencia, por demasiado tiempo; y que hoy enfrenta su hora más oscura, después de los "Acuerdos de Paz", encabezados por un oportunista, que se ha vendido bien como un líder popular, pero que solo es un fantoche, que en su megalomanía se cree genuinamente el Señor de focatepeque y Sultán de golondrilandia.