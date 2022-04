Big Data y competitividad

En la universidad, históricamente, se ha estudiado organización industrial desde una perspectiva económica examinando las características de los monopolios y su capacidad para segmentar mercados para optimizar ingresos, al entregarles un conjunto de atributos (bienes y servicios) a sus clientes, quienes estarían dispuestos a pagar precios diferenciados por productos relativamente similares; a pesar de la conocida "ley del único precio"; que alude al proceso de equiparación de precios entre mercados, gracias a las bondades del comercio (arbitraje).

Esa realidad que en el pasado se consideraba exclusiva de empresas dominantes en el mercado, actualmente son necesidades cotidianas para todas las industrias, considerando que los consumidores desean productos más personalizados; de ahí que las empresas están obligadas a construir perfiles de clientes que les permitan, precisamente, segmentar sus mercados o identificar, al menos, el patrón de consumo de ciertos grupos de clientes potenciales.

Por ello, las empresas se ven forzadas a "minar" sus bases de datos para identificar dichos patrones y con base en criterios predefinidos por ellas mismas, agruparlos dentro de perfiles específicos y con ello, alinear mejor los esfuerzos de gestión, con el mercado (consumidores).

No está de más recordar que los cambios tecnológicos están alterando, de manera significativa, casi todos los modelos de negocio y que de la flexibilidad que se tenga para responder a esos cambios (inteligencia comercial) dependerá la supervivencia de la empresa, gracias a la información obtenida del mercado, inclusive, a través de sitios Web y redes sociales.

Es aquí donde entra el tema del Big Data al que deseamos referirnos, sucintamente, como un recurso necesario para el éxito comercial de las empresas y, posiblemente, para la redefinición de sus modelos de negocio, ofertas de valor y mapas de flujo de valor, según los puntos de contacto que tengan con los clientes.

La segmentación de mercado es imprescindible en la actualidad. Albert Solana y Genís Roca señalan en su libro "Big Data para ejecutivos" que Netflix dispone de unos 76,000 criterios (etiquetas) de agrupamiento para construir perfiles de clientes, por lo que, cuando registran datos personales en esa plataforma, entregan información para la personalización de su oferta de servicios. Así les despliegan –cuando ingresan– series, documentales y películas que responden a su perfil.

Uber y Airbnb también son plataformas de información que permiten enlazar clientes con proveedores y "recogen datos" que asocian a los registros personales de cada usuario, como parte de sus estrategias comerciales.

Cada vez que se registran en una plataforma están entregando información personal a las empresas que la utilizan como elemento clave de inteligencia comercial y que, en tanto no se comparta con terceros, sin autorización de los dueños (clientes), no violan ninguna norma legal ni ética.

La hipersegmentación de mercados, que en economía se conoce como discriminación de precios de primer grado, ya no puede concebirse como un ejercicio reservado a empresas monopólicas; hoy es una condición sine qua non para el éxito competitivo de las empresas que, en muchas ocasiones, no explotan todo el potencial de sus bases de datos.

Hoy, en los programas de MBA se enfatiza en que la visión estratégica de la empresa debe inspirar la revisión de la información con que se cuenta y definir acciones destinadas a hacerla escalable y adecuarla para construir perfiles de clientes, como un medio privilegiado para alinear sus esfuerzos de producción y distribución, con las políticas publicitarias para cada categoría de clientes, aprovechando –como parte de todo este ejercicio– las redes sociales, no solo como medio de promoción de ventas, sino también como fuente adicional de información (retroalimentación).