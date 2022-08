Big Mac y Pupusas

El índice Big Mac fue inventado por The Economist en 1986 para medir la disparidad en el poder de compra de diferentes monedas, con base en el precio de la mundialmente famosa hamburguesa, símbolo del capitalismo estadounidense. El índice da pie al cálculo de cuántos minutos tenés que trabajar para comprarte una Big Mac.

Adaptado a nuestra realidad, el índice Pupusa serviría para determinar cuántos minutos tenemos que trabajar para comprarnos una de queso. Muchos jóvenes no se pueden dar ese gustito los domingos, pues nadie los contrata porque no estudiaron, o tienen un trabajo mal pagado por no estudiar.

Según estudio que mostró la exministra de Educación, la deserción es provocada por factores económicos y falta de interés, con el agravante que el 90 % de los desertores no regresa a la escuela. Razones como las maras, la baja autoestima, la necesidad de generar ingreso (aunque sea limpiando vidrios en el semáforo), empujan a nuestros jóvenes a la ignorancia.

Recientemente TCS entrevistó a un mecánico quien contó la historia de su propia deserción escolar. Él es la excepción y no la regla, pues tuvo suerte ya que por ser ducho en la mecánica logró ayudar a sus hermanos para que sí estudiaran y se convirtieran en profesionales.

Alberto Masferrer, en el Mínimum Vital, opina que todos los políticos deben trabajar en seguridad, en salud y en educación, 3 pilares fundamentales, la base de todo. La teoría Masferreriana dicta que, para conquistar el desarrollo social, se necesita avances considerables en estos 3 pilares.

La otra cara de la moneda: deserción escolar, delincuencia, migración, 3 pilares de la pobreza, un laberinto sin salida. Triste realidad, íntimamente ligada. En otras palabras, sin educación, estamos condenados a la mediocridad.

Lamentablemente estamos más cerca de la cara triste de la moneda que de la cara Masferreriana. Si, hoy por hoy, una empresa extranjera estuviese interesada en abrir una fábrica de chips en nuestro país, no encontraría el recurso humano para poderla echar a andar.

El Salvador cuenta con carreteras muchísimo más avanzadas que Costa Rica, pero el desarrollo lamentablemente no se mide así. Costa Rica nos lleva una enorme delantera en educación, pilar fundamental del desarrollo, mucho más difícil de lograr que pavimentar.

Hace algún tiempo expuse que la solución a nuestro atraso es implementar un asocio público-privado (APP) en salud y educación. Ahora, más que nunca, se necesita establecer este tipo de puentes para mejorar la infraestructura y calidad educativa, así como evitar la deserción. Pero con este gobierno no se ve claro. Más bien pareciera que lo que quieren es mantener a la gente ignorante para seguir dándoles atol.

Ojalá llegue un día en que sí podamos comprar pupusas todos los domingos o, mejor aún, dejar de contar cuántas pupusas podemos comprar con nuestro salario, y nos convirtamos en exportadores de comida típica. Ojalá llegue un día en que dejemos de pensar en el precio del Big Mac en El Salvador y mejor optemos por consentirnos con un filet mignon acompañado de un buen Malbec.