"Bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud personal, la de los usuarios y la comunidad, frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos y químicos".

Imagínese que usted es un motociclista que ocupa casco, chumpa, guantes y botas para protección, y entra a trabajar en un laboratorio clínico. Ahí ya no necesita protegerse de una caída de su moto. Lo que necesita es protegerse de tanta bacteria presente en las muestras de heces, sangre y orina. El sentido común dicta que no come en su área de trabajo, ni tampoco deja ahí objetos personales como su celular, su pañuelo y su lapicero.

Mismas precauciones debe tomar con el coronavirus. Si usted trabaja en el laboratorio donde se están realizando las pruebas para el Covid-19, tiene que tener mucho cuidado para evitar el contacto físico con sus pacientes. El sentido común dicta guardar la distancia, usar mascarilla, cubrir su ropa con una gabacha aséptica, cubrir sus zapatos, su cabeza con gorro y lavarse y colocarse guantes en las manos. En adición, el sentido común dicta no chuparse los dedos, no sacarse los mocos, y eliminar los desechos adecuadamente.

Como puede ver, prevenir el contagio requiere de barreras y una buena dosis de sentido común. Los médicos y enfermeras no podemos dejar de atender a los pacientes, por lo que no queda de otra que adoptar, con mayor rigor, todas las medidas de bioseguridad.

Imposible erradicar la pandemia actual en unas cuantas semanas; es por ello que la bioseguridad tendrá que formar parte de nuestras vidas, así como lo es quitarnos los zapatos, cincho, y vaciar nuestras bolsas de metales, en los aeropuertos después del 11-9.

Después de Covid-19, las fábricas, ferreterías, centros comerciales, aeropuertos, conciertos, estadios y otros puntos de encuentro de masas deberán implementar medidas de bioseguridad, y una buena dosis de sentido común: limpieza profunda y constante, atención al manejo de basura, toma aleatoria de temperatura, mascarillas para los que presentan síntomas gripales.

Su salud es primero, así que la mejor recomendación es que se acostumbre a la bioseguridad en su día a día, y dejemos la cuarentena cuanto antes.

Recordemos que el miedo solo logra que nos quedemos con los brazos cruzados, y así no podemos seguir. El llamado es a implementar la bioseguridad desde ya, algo que no hicieron países en los que el Covid-19 ha causado mayores estragos.

Además, use el sentido común para no contagiarse y para subir sus defensas: haga gárgaras con bicarbonato, dispare aire caliente sobre su cara con la secadora de pelo; coma sano; tome vitamina C; asoléese; aplique medidas de bioseguridad en su casa, en su trabajo y en su negocio.

Solo así frenaremos al Covid-19 sin paralizar nuestra economía. ¿De acuerdo?