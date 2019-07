Bitácora democrática

El éxodo tiene diferentes causas y efectos; por ejemplo, los migrantes salvadoreños mantienen a flote la economía nacional y familiar. Basta con imaginarse que los 2.5 millones de compatriotas que residen en EUA vivieran en El Salvador y que más de cinco mil millones de dólares de remesas dejaran de entrar cada año (20 % del PIB). En pocas palabras, la emigración masiva ha sido el salvavidas de la sociedad salvadoreña.

Todo indica que un alto porcentaje de salvadoreños ha perdido la esperanza y prefiere abandonar su terruño. El problema es que esa válvula de escape se está cerrando. Prueba de ello es el acuerdo migratorio EUA-México y el endurecimiento de las leyes migratorias. Apremia, por tanto, ejecutar una estrategia conjunta (Centroamérica-EUA-México) para (1) defender los derechos de los migrantes, y (2) mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de trabajo en los lugares de origen de los migrantes.

Si a este panorama (freno a migraciones irregulares y auge de deportaciones) se le suman los dos millones de personas que viven en pobreza en El Salvador y la estrechez fiscal, convendría gobernar con base en objetivos y metas comunes. Habría, entonces, que definir y jerarquizar los problemas nacionales que se abordarían entre 2019-2024. Seguidamente se presentan cuatro preguntas que describen lo escabroso del camino.

1. ¿Está cambiando el rumbo del país? Sí, pero hay puntos neurálgicos por precisar. El GOES aún no explica cómo interrumpir la violencia delincuencial sin debilitar a la naciente institucionalidad democrática. El reto es que la prevención de la violencia delincuencial sea parte de la política social (y no de la política de seguridad pública).

2. ¿Pueden los partidos políticos consolidar el sistema democrático? Sí, pero parecieran ir en sentido contrario. Lo alentador es la actitud ciudadana en contra de la corrupción e impunidad. El reto es ciudadanizar las instituciones que regulan el poder público y apuntalar la separación de poderes.

3. ¿Quiénes impiden que el país salga adelante? Los grupos que luchan por el control del aparato estatal y las personas ligadas a la economía criminal. El reto es sumar esfuerzos internos y externos para (a) investigar, perseguir y castigar el delito, y (b) abordar las causas determinantes de la violencia delincuencial y la migración irregular.

4. ¿Es posible vivir en paz y progresar en El Salvador? Sí. Una acción prioritaria es aumentar las inversiones en los 14 departamentos y mejorar los servicios básicos a nivel comunitario. Enfocarse solo en los efectos no derrotará al crimen, ni frenará el éxodo. El reto es que los salvadoreños relacionen su proyecto de vida con el futuro de su país.

Conclusión: El Salvador puede salir adelante. Lo que se necesita es una gestión pública por resultados y una bitácora democrática. También es valioso que la sociedad contribuya a que haya un buen gobierno. El GOES, por su parte, debería dar a conocer el próximo 15 de septiembre las prioridades e indicadores del Plan General de Gobierno 2019-2024 y con esa base lograr objetivos y metas comunes.