La vista es magnífica. Uno tiene la dulce sensación del trabajo hecho, y bien hecho. La satisfacción estremecedora que produce el sueño cuando se cumple. Sí, señoras y señores, se logró. Estamos en Singapur. Otra eso sí, una más pequeña, más exótica, más guanaca, más todo y menos sin, por supuesto.

Es otra isla también, diferente, rodeada por algo mejor que el agua. Pues hay mar, pero solo en parte, en frente. Atrás, una sombra monstruosa de más de 1,000 metros de altura que busca agrandarse hasta el cielo al compás de la ambición dorada que reina en la ciudad y sus pocos habitantes. A su vez amenazante y protector, terrible y benevolente, impresionante y torpe, llamativo y grosero, el volcán tiene ahí abajo a los edificios brillantes desparramados, reposando en su vómito helado y paralizado. Sus potentes eructos castigan a los infieles mal portados y a los pobres diablos imprudentes que se atreven a acercarse a El Dorado, literalmente.

Justamente, a los dos lados de la ciudad, un desierto de pobres, la plebe hambrienta e ignorante. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? ¿Para qué ocuparse realmente de la violencia, de la falta de agua potable y servicios públicos en todo el país? ¿Por qué no mejor crear un nuevo espacio ideal, un paraíso para unos happy few en vez de ocuparnos de la gran mayoría del país y de los salvadoreños? El clima es bueno, el paisaje bonito, hay mar, hay sol, solo molestan los salvadoreños y sus problemas. Así que basta con olvidarse de ellos quitándoles un pedazo del Pulgarcito para dárselo a esos cuantos forasteros –si no, no hay gracia–. Por eso se llama Bitcoin City; hay que priorizar la democracia, la apertura y la accesibilidad para los millonarios bitcoiners que vendrán para aprovecharse de ese presidente que llaman grande, generoso, genial, que halagan en público porque tiene el perfil perfecto de la presa ideal: el inocente soberbio que será finalmente humillado. ¿Dónde irá a acabar todo su dinero, es decir el de los salvadoreños? Un sueño.

Uno puede pasear tranquilamente en unas calles vacías y absolutamente limpias, en las que se siente que el intruso sucio puede ser eliminado o expulsado hacia la tierra de nadie, de los nadie, inmediatamente. De hecho, en ese laberinto centrípeto embalsamado en una permanente luz amarillenta, cualquiera puede ser un intruso según el humor de la multitud infinita de cámaras, ojos electrónicos y atentos del joven patriarca. Gigantescos parlantes abren y cierran cada calle y anuncian con regularidad una noticia de suma importancia: "En El Salvador no se tolerará ningún tipo de delito. No vengan a buscar problemas acá". En las afueras: "Más de 25,000 terroristas capturados en solo 41 días". "Manuel López Obrador me regaló una guayabera". "El Salvador just bought the dip!" "97 % se encuentra de acuerdo con [mis] acciones".

Todos tienen los ojos rojos, gracias a los cuales una simple mirada basta para comprar, invertir y matar. Todo bajo la vigilancia rigurosa del eterno volcán de Conchagua. Cada día, a las 6 de la tarde, el puñado de habitantes se reúne alrededor del inmenso "B" que luce en el corazón mismo de la plaza central. "B" como la primera letra del verdadero Dios que deben venerar. En eso piensa "B" cuando se le muestra la maqueta de su esplendorosa y atractiva ciudad.