Bitcóin: ¿Salvación o tragedia?

Cuando un gobierno se siente arrinconado por el endeudamiento estatal y ve acercarse al precipicio del impago, recurre a caminos dolorosos para impedirlo o al menos para mantenerse a flote hasta la próxima elección. Hay tres caminos que puede tomar: el primero es seguir endeudándose con las instituciones multilaterales; el segundo es continuar con la venta de bonos en el mercado mundial (Wall Street), como lo ha hecho hasta ahora el gobierno de Bukele; y el tercero es amarrarle el cincho al pueblo, especialmente a los sectores populares y a la clase media. Por lo general, el remedio suele combinar las tres medicinas.

A un año y medio de enfrentar las próximas elecciones de presidente, diputados, concejos municipales y PARLACEN, el gobierno de Bukele y su mayoría legislativa tratan de diferir la caída de su aparato de financiamiento público, de lo contrario, difícilmente podrán mantenerse en el gobierno. Dedicamos esta entrega al primero de ellos y luego analizaremos los otros dos caminos.

La primera tabla de salvación a la que los gobiernos recurren, y que podemos llamar "el hospital de urgencia para los gobiernos gravemente enfermos", son dos instituciones financieras internacionales gemelas: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que cubren o renegocian las deudas que el gobierno ya no puede pagar, siempre que el gobierno se someta a un conjunto de políticas económicas y sociales que ellos recetan.

El gobierno de Bukele recurrió al FMI y este le ofreció un préstamo por 1,300 millones de dólares, sin embargo, este ofrecimiento coincidió con el descubrimiento del presidente Bukele de un nuevo camino para los problemas financieros de su gobierno: el Bitcóin, e inició una serie de compras millonarias por parte del erario público de bitcóins. Esto fue suficiente para que el FMI le comunicara al presidente que no habría préstamo mientras el bitcóin fuera considerado como moneda de libre circulación; el FMI y el BM son instituciones financieras que responden por los préstamos que hagan ante los gobiernos que les han depositado capitales para que funcionen y no pueden aceptar el bitcóin pues no es moneda sino un instrumento de especulación y no es reconocido como moneda en ninguna otra parte del mundo. En consecuencia, la exigencia del FMI al gobierno de Bukele fue muy clara: o Ud. deja de tener el bitcóin como moneda oficial de su país o no podremos cooperar para que logre superar la crisis financiera que sufre. Esto, aunque aparece como una injerencia del FMI en los asuntos internos y así lo denuncia el presidente en sus intervenciones, no puede negarse que está pidiendo lo que no se puede hacer, que los ciudadanos usen el bitcóin y especulen es su derecho, pero el gobierno no puede operar de esta manera. En primer lugar porque el dinero utilizado en la compra de bitcóins no es del presidente, sino que es del pueblo y por lo tanto, el presidente no puede arriesgarlo a recibir pérdidas dada tanta oscilación como está sucediendo desde hace más de dos meses: hacerlo es simplemente ESPECULAR CON DINERO AJENO.

El gobierno del Sr. Bukele se ha metido en un callejón del cual difícilmente podrá salir incólume. No hay duda de que él ha puesto su esperanza y sus sueños en el manejo del Bitcóin dedicando a ello un importante esfuerzo propagandístico y de recursos estatales; lo plasmó en el anuncio, desde el año pasado, de lanzar bonos por mil millones de bitcóins para la construcción de una ciudad consagrada al manejo del bitcóin como moneda y dedicar la otra mitad a financiar la construcción del aeropuerto de oriente y el ferrocarril. Nada de ello es posible, precisamente porque su "nuevo instrumento mágico, el Bitcóin" se está arrastrando por el piso desde hace semanas y lo único que puede ofrecerle es un dolor de cabeza debido a los millones de dólares que se están perdiendo con cada caída del bitcóin. Es decir, el Bitcóin en vez de ser un instrumento de salvación de la crisis fiscal, lo es de profundizar la crisis.