Bitcóin es cripto activo, no una moneda

El artículo 1 de la Ley Bitcóin dice: "La presente ley tiene como objeto la regulación del bitcóin como moneda de curso legal...", lo cual en esencia es una contradicción ya que el bitcóin no es una moneda sino un cripto activo. Es como que mañana se pasara una ley que dijera que el oro se convierte por ley en una moneda de curso legal, pero sin tener oro.

De las tres funciones que debe cumplir una moneda para ser considerada dinero, el bitcóin solo cumple medianamente bien la de ser depósito de valor, digo medianamente porque para ser depósito de valor el "dinero debe mantener su valor con el paso del tiempo". Conocemos de la alta volatilidad del bitcóin y si alguien compró un bitcóin en abril a $60,000 y hoy el precio está muy debajo de ese valor, no hay garantía que esa persona vaya a poder recuperar su inversión en el tiempo.

Los principales bancos centrales del mundo se están moviendo hacia volver sus monedas virtuales para que puedan ser transadas de manera física como lo hacen hasta ahora con billetes y monedas físicas, como de manera desmaterializada por vía electrónica. El Banco Central chino es el que va más adelantado en ese proceso, pero se sabe que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) están trabajando en lo mismo. El martes 22 de junio ante una consulta de un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que iban a incluir en el "White Paper" que publicarán en julio próximo el avance que tienen al respecto del dólar virtual.

El Salvador ya opera desde 2001 en dólares de Estados Unidos que es una moneda en todo el sentido de la palabra, aceptada por todo mundo para transacciones, es una unidad de cuenta y reserva de valor, con mucha estabilidad. Si además ya se está avanzando hacia el dólar desmaterializado, lo cual implica que en pocos años ya será una realidad, ¿qué gana el gobierno de El Salvador con introducir un cripto activo como el bitcóin para sustituir al dólar?

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, indicó el 22 de junio: "Lo que el gobierno de El Salvador busca es cómo facilitar el comercio, cómo hacerlo de manera transparente y segura. Pero el bitcóin no es una solución", y agregó: "Considero que el bitcóin es un recurso especulativo, ya que para un país como El Salvador –cuya ventaja comparativa es la estabilidad monetaria debido a la dolarización– es complicado y le agregaría una volatilidad innecesaria a ese sistema".

Es difícil poder comprender qué gana El Salvador introduciendo el bitcóin para que haga una función que no puede hacer porque no es moneda, sino un activo altamente especulativo y volátil. Si el dólar funciona bien, si le da estabilidad financiera a El Salvador ¿para qué quiere imponer el gobierno que sea sustituido por el bitcóin? Porque no nos equivoquemos, así como la Ley de Integración Monetaria sustituyó al colón por el dólar, lo que se pretende es que el bitcóin sustituya al dólar. Y si no fuera así, ¿para que aprobaron la Ley Bitcóin?

Escucho frecuentemente a personas decir que dado que esto del bitcóin es un disparate y que sus promotores nunca evaluaron las consecuencias de esta decisión, hoy van a rectificar y van a derogar esta ley, ya sea por orden de la Sala de lo Constitucional o por orden del que la impuso, es decir el presidente Nayib Bukele. En mi humilde opinión, la Sala de lo Constitucional no va a hacer nada que no autorice el presidente Bukele y tal como lo dijo cuando vino el enviado del presidente Biden y le solicitó a Bukele retroceder en la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, "no hay marcha atrás".

Lo conveniente para el país y para el mismo gobierno de Bukele es derogar esa Ley Bitcóin porque el daño que le va a hacer a la gran mayoría de salvadoreños es enorme y todavía de consecuencias imposibles de calcular. La encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador ha dejado evidenciado el rechazo casi unánime de los salvadoreños a esta ley. Como dijo Alexander Pope: "Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios".