Bitcóin, nueva Constitución, pandillas... desastre

Que el gobierno nos lleva a un desastre nunca visto es un punto de coincidencia casi total en el país y afuera, diría sin temor a equivocarme, que solamente algunos ciegos, muchos de quienes trabajan para el presidente, no todos, pero se cuidan de aparentar que sí, para no caer en desgracia y quienes tienen intereses. No hay que engañarse, algunos se alinean aparentemente con el presidente, por conveniencia o temor, pero como dice el poema, "amor no quita conocimiento", se alinean para protegerse ellos y sus negocios, pero tontos no son y ya han cabalgado en corceles parecidos en el pasado, eso sí, nunca en uno que corriera tan velozmente al despeñadero y nos lleva con él.

Las razones de preocupación mortal son muchas, casi cada día hay una nueva violación de la Constitución o de Derechos Humanos por algún miembro del gobierno y ahora cada día más visiblemente los diputados del presidente –como dijo una de ellas– cobran protagonismo del malo, exhibiendo prepotencia, poco conocimiento de las leyes y en general. Los "bloopers" o metidas de pata de los diputados de NI hacen las delicias de sus críticos y blogueros. Pero eso no es de alegrarse, los diputados aunque no nos gusten estos, representan a nuestra sociedad, son un fiel reflejo de ella y con sus actuaciones nos miden aquí y afuera, sus actuaciones son nuestra vergüenza, no solo la de ellos.

Virtualmente todos, aquí y afuera con excepción del gobierno y GANA, advierten que la adopción del bitcóin como moneda de curso legal traerá grandes problemas a la economía en general y a las instituciones y ciudadanos. Todos coinciden en que no es líquida, que es altamente especulativa y que su convertibilidad a moneda real tendrá costos que probablemente tendrá que asumir el Estado, o sea nosotros los ciudadanos. La única utilidad que los analistas le ven es para lavar y ocultar fondos, probablemente mal habidos, hablan de acercarnos a un narco-Estado, muy grave.

El intento de crear una nueva Constitución, según el libreto que sigue el Sr. Ulloa, con los cientos de reformas a la actual, al concentrarse en lo relevante, es que está configurada para constituir un régimen autoritario, deshaciendo las garantías que la Constitución actual otorga a las personas e instituciones. Félix Ulloa, el rector asesinado, fue mi profesor en la Universidad, era un hombre honorable que murió por sus creencias, me pregunto qué pensaría de la actuación de su hijo y el mamotreto ilegal y anticonstitucional que está por presentar. Otra iniciativa que nos lleva al desastre, esta es la estocada final, el tiro de gracia a la democracia imperfecta pero democracia que hemos vivido.

Cada vez sale más a luz el supuesto pacto del gobierno con las pandillas, tratos preferenciales y alegadamente dinero y corredores para delinquir sin ser perseguidos, a cambio de reducir los homicidios. Esto se ha complicado a raíz de la petición de EUA de extraditar a líderes pandilleros importantes, a lo cual se oponen magistrados. ¿Por qué? se preguntan todos. La respuesta que se maneja en la opinión pública es la del arreglo o tregua con las pandillas. Entonces, cuáles son las consecuencias de un trato de esa categoría si es que es cierto. La población de las zonas calientes declara que el plan de control territorial es pantalla, que en sus zonas, soldados y policías solo patrullan, sonando la sirena cuando el patrulla se asoma, como avisando.

El futuro es muy sombrío.