"Blooper" tras "blooper"

"Blooper" se define en español como "canteada, planchazo, tropezón bochornoso, caída embarazosa". Este gobierno y sus funcionarios nos tienen acostumbrados a ello repetitivamente, desde el presidente a los diputados a ministros, funcionarios de menor nivel.

El más reciente y escandaloso por su forma y posibles consecuencias fue la declaración del ministro de Trabajo contra la encargada de Negocios de EUA, Jean Manes, por hoy la máxima en jerarquía de la representación diplomática de la nación amiga en el país, inaudito e inaceptable, no corresponde a un funcionario menor, además señalado en la lista Engel por corrupción hacer tan escandalosa declaración.

Citando el editorial de LPG del 2 de noviembre porque no lo puedo describir mejor: "uno de los ministros incluidos en la lista Engel se permitió unas declaraciones escandalosas contra la representación diplomática estadounidense. El tono, el contenido, la pobreza discursiva y la raquítica representatividad del autor de esas manifestaciones invitan a creer que no estaba ahí más que como vocero o de sí mismo". El editorialista supone que no representaba al presidente ni por supuesto al pueblo salvadoreño. Para salir de esa duda, el presidente, muy activo en Twitter, está obligado a comentar este desaguisado, si no lo hace, si permanece mudo puede aplicarse la máxima, el que calla otorga.

No es necesario abundar sobre la desquiciada declaración del mencionado, pelearnos más con Estados Unidos es absolutamente contrario a nuestros intereses, el Sr. Bukele declaró hace poco tiempo que nuestra buena relación con EUA es de la mayor importancia porque 3 millones de salvadoreños viven allá, sus remesas son más del 20 % del PIB, es el país que más cooperación externa nos da, 40 % de nuestras exportaciones va a ese país. Añadimos, tiene el voto decisivo en créditos del FMI que hoy necesitamos con urgencia, así como del Banco Mundial, que sería la siguiente instancia. Militarmente tiene una base sofisticada de avistamiento en Comalapa y la lista es mayor.

La estrategia del gobierno de tener un enemigo poderoso para ganar simpatías o conservarlas ha pasado por "los mismos de siempre", los conspiradores, los centros de pensamiento, las iglesias, el empresariado y otros. Pero todos ellos están reducidos o alineados. La retórica anti yankee es una nueva cortina de humo, inventar un enemigo, esta vez poderoso para mantener anestesiados a los que aún creen en él.

Pero esta puede ser una carta muy peligrosa, cuidado cómo la juega, presidente.

La otra parte de la narrativa oficial es la inauguración o promesa de grandes obras, de las cuales no hemos visto prácticamente nada, el presidente publicita inauguraciones que en eso quedan, como el "hospital más grande de Latinoamérica", ahora un centro de vacunación, el tren a oriente, el aeropuerto en La Unión, el viaducto de Los Chorros y otras, o inaugura obras que vienen del gobierno anterior como el bypass y carretera a La Libertad o la planta potabilizadora de Las Pavas, que solamente pintaron. ¿Cuánto más puede durarle esto?

Ahora para su preocupación, su estructura comienza a mostrar grietas, la unidad de su ejército de funcionarios apretadores de botones o pasapapeles se salen del guion y hay muestras de disidencia y rebelión de gente descontenta de su rol y pago, del cual pasan cantidad sustancial a NI. Es aún temprano para saber si la disidencia será aplastada o incrementará.

Si Bukele pierde la mayoría calificada en la Asamblea, gran parte de su poder actual se desvanece, muy importante, la maquinaria de aprobar créditos automáticamente, sin estudio ni evaluación de inconveniencia desaparece.

Tiempos recios.